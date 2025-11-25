Florentino Pérez elige al sustituto de Xabi Alonso en el Real Madrid

La continuidad de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid podría pender de un hilo. El tolosarra está cada vez más cuestionando, teniendo en cuenta que el equipo no juega a nada y, además, habría perdido a gran parte del vestuario, ya que están más a favor de su destitución que de su estancia. Por eso, Florentino Pérez ya habría elegido a su sustituto en caso de que le tuvieran que echar.

Se trata de Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más históricos de los últimos años y que actualmente está sin equipo. El alemán se retiró del mundo de los banquillos y pasó a liderar la marca Red Bull en el deporte, pero ya dejó claro en su momento que si el Madrid le llamaba, se lo pensaría seriamente. Y ahí, Florentino tendría en mente hacerlo si finalmente Alonso fuera despedido.

Jürgen Klopp sería el sustituto de Xabi Alonso en el Madrid

La realidad es que sería un auténtico bombazo que el tasco fuera destituido en estas fechas, teniendo en cuenta que tan solo lleva unos meses en el banquillo del Santiago Bernabéu y que su llegada se vivió con mucha ilusión, tanto por el club como por el madridismo, ya que empezaba una nueva era en el conjunto blanco con un técnico que estaba yendo al alza y consagrándose.

Sin embargo, ha pasado todo lo contrario, ya que Alonso no ha entrado con buen pie dentro del vestuario, teniéndolo mayoritariamente en contra, ya sea por sus decisiones desde la banda o por su actitud prepotente, y tampoco ha sabido conectar con sus jugadores para dar un juego vistoso al equipo. De hecho, el Madrid juega tan mal como la temporada pasada, por lo que no ha habido cambio ninguno.

El técnico alemán es el gran deseo de Florentino Pérez

Florentino está cada vez más harto de la situación, y si no mejora en los dos próximos partidos, podría tomar una decisión drástica con la continuidad del tolosarra. A partir de ahí, entraría en escena Klopp, quien fue el gran deseo del presidente en su momento para ser el nuevo entrenador del Madrid.