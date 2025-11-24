Mbappé y Vinicius protagonizan una bronca descomunal en el vestuario del Real Madrid

Kylian Mbappé y Vinicius son dos de los jugadores más importantes del Real Madrid, teniendo en cuenta que son dos de las estrellas más transcendentales del conjunto blanco. Sin embargo, la nula relación entre ambos está dificultando mucho las cosas para el equipo y está perjudicando seriamente los intereses de la entidad madrileña, ya que no se llevan nada bien.

Después del empate en el Martínez Valero ante el Elche del pasado domingo, tanto el francés como el brasileño volvieron a protagonizar una bronca descomunal en el vestuario del Madrid, tirándose los trastos a la cabeza y reprochándose el rendimiento en el terreno de juego el uno al otro. No se entienden ni en el campo ni fuera de él, algo que preocupa dentro del vestuario.

Mbappé y Vinicius volvieron a enfrentarse en el vestuario del Madrid

La realidad es que desde hace tiempo no hay trato entre ambos y solo están teniendo una relación de profesionales para evitar más dolores de cabeza al equipo, pero hay veces que se olvidan del profesionalismo y se reprochan muchas cosas a la cara, como pasó en el encuentro de ayer, donde se volvió a ver que son incompatibles sobre el césped, a pesar de la calidad que tienen ambos.

Vinicius volvió a ser suplente una vez más, lo que provocó que Mbappé estuviera muy solo en el frente del ataque. El francés fue de las pocas cosas positivas, aunque no estuvo muy acertado de cara a portería. El brasileño, por su parte, entró en la segunda parte y su individualismo tampoco ayudó mucho al conjunto blanco, algo que también le reprochó su compañero posteriormente.

No se entienden ni en el campo ni fuera de él

Esta trágica relación entre ambos es algo que no ha podido solucionar Xabi Alonso. Aun así, parece que el tolosarra está más en el barco de Mbappé que en el de Vinicius, algo que deja en muy mal lugar al brasileño en el caso de que, finalmente, el Madrid tuviera que escoger a uno de ellos de cara al futuro, teniendo en cuenta que la situación no podrá continuar así si no mejoran el trato.