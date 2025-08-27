Mbappé se encontró a un Vinicius decaído el lunes

Vinicius está viviendo una situación muy complicada en el Real Madrid. Las complicaciones que existen para su renovación y la actitud que está mostrando el brasileño en el terreno de juego han provocado que el delantero esté constantemente en el punto de mira. Por eso, y el pasado lunes, tras el encuentro de Liga ante el Real Oviedo, donde fue suplente, Kylian Mbappé se lo encontró muy decaído.

El francés, que fue uno de los encargados en el campo de que su compañero en ataque no fuera expulsado, tapándole la boca con las manos para evitar que el árbitro pudiera escuchar las quejas de Vinicius, lo vio muy apagado en el entrenamiento, completamente superado por todo lo que está pasando, aunque la gran parte de culpa es suya, por su comportamiento tóxico.

Vinicius está superado por todo lo que está viviendo

Aun así, el brasileño no lo está pasando bien y, de hecho, ya necesitó ayuda de fuera del Madrid la temporada pasada, especialmente tras no poder ganar el Balón de Oro. A partir de ese momento, el jugador no ha tenido un gran rendimiento en el terreno de juego, jugando mucho peor de lo que se espera de él, por lo que es evidente que toda la situación le acabó afectando.

Ahora, nada ha cambiado y Vinicius sigue con esa actitud hacia los rivales, la afición contraria y los árbitros, lo que provoca que el ambiente se caldee más de lo previsto y acabe perjudicando los intereses del Madrid. Sin embargo, el propio futbolista recalcó después del partido ante el Oviedo que él era así y no tenía intención de cambiar, algo que han intentado desde el club.

En el Madrid ya no descartan su venta el verano que viene

La situación está llegando a un punto muy tenso y límite, por lo que la entidad madrileña está pensando en tomar medidas drásticas a partir del verano que viene, cuando solo le quede un año de contrato y se le pueda abrir la puerta de salida. Algunos dirigentes blancos están más que hartos de todo lo que ocurre con Vinicius y ya no se descarta que lo vendan al mejor postor.