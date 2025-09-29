Mbappé, y no es el único, pide a Xabi Alonso en un cambio contra el Kairat Almaty, juegan con 10

Kylian Mbappé fue, de nuevo, uno de los jugadores más destacados en la goleada que recibió el Real Madrid en el derbi madrileño. El francés puso el empate en el marcador y estuvo activo en ataque, pero no pudo ayudar a su equipo. Por eso, el delantero ha pedido a Xabi Alonso que, de cara a la segunda jornada de la UEFA Champions League ante el Kairat Almaty, haya cambios en el once.

El atacante habría recomendado al entrenador que una estrella no juegue en el encuentro de este martes de la máxima competición continental, ya que desde su retorno a los terrenos de juego, hay veces que el equipo juegue con 10. Este jugador en cuestión es Jude Bellingham, uno de los mejores del Madrid, aunque aún no está bien físicamente después de haber vuelto de su lesión.

Mbappé y otros han pedido que Bellingham no sea titular

El inglés hace pocos días que volvió a las convocatorias del Madrid tras su operación en el hombro, y aunque fue titular por primera vez en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, tanto Mbappé como otros jugadores han visto que aún no tiene la forma física suficiente para salir de inicio en los encuentros, ya que eso provoca que el conjunto blanco juegue con uno menos en el campo.

Por eso, la petición del francés y de otros futbolistas habría sido que Bellingham no sea titular ante el Kairat Almaty este martes mientras se siga poniendo en forma para recuperar su físico, ya que a día de hoy no está al 100% y no puede ayudar al equipo como él querría desde el centro del campo, y como ya ha hecho en los dos últimos años con la entidad madrileña desde su llegada.

El inglés aún no está al 100% físicamente

No es un aspecto sobre su clase, ya que todo el mundo sabe que el inglés es uno de los mejores del mundo, si no es más bien sobre su condición física para que pueda ayudar al Madrid en plenas condiciones. A día de hoy, no lo puede hacer, por lo que sus compañeros creen que su presencia sobre el césped resta más que suma.