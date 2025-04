Modric es la primera víctima de Xabi Alonso

Xabi Alonso lleva meses en la órbita del banquillo blanco. El técnico vasco del Bayer Leverkusen, con el que el año pasado levantó la Bundesliga, es uno de los nombres que suenan más fuerte para substituir una posible destitución de Ancelotti al término de esta temporada si el técnico italiano no consigue los objetivos marcados por el club.

Está siendo un año movido en la casa blanca. Pues la temporada no está yendo como se esperaba. Los resultados nos son los esperados. Las dos contundentes derrotas ante el Barça, perdiendo la final de la Supercopa de España, y el hecho de no ir líderes en la liga a falta de 8 jornadas, ha instalado nerviosismo en la figura de Florentino Pérez. Esto ha hecho sonar todas las alarmas sobre si Ancelotti seguirá y su posible relevo en el banquillo. La llegada de Xabi Alonso está casi hecha, y con su llegada ya sabe que no va a contar con una leyenda del madridismo como Modric.

Modric no seguirá en el Real Madrid con Xabi Alonso

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, a Modric se le vence el contrato el próximo mes de junio. Y Xabi Alonso cree que la hora del jugador balcánico ha llegado a su fin. No cuenta en sus esquemas para la próxima campaña y ya ha hecho saber al club blanco que se tendrá que buscar otro equipo.

Modric quiere terminar su carrera en el Real Madrid

El ‘10’ del Real Madrid ha dejado siempre claro que quiere colgar las botas en el club blanco. Es por eso por lo que tenía la esperanza de que Florentino le renovase un año más y retirarse con 40 años por la puerta grande de la entidad madrileña. Pero el sueño de Modric parece que se va a desvanecer por completo. La inminente llegada de Xabi Alonso dinamitará todas sus pretensiones.