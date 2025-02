Modric no le dirige la palaba y no es el único en el vestuario del Real Madrid

Luka Modric es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. A pesar de su edad, ya que este año cumplirá 40, es una de las piezas clave del equipo, aunque no es titular indiscutible para Carlo Ancelotti, pero su experiencia y veteranía lo ponen como uno de los de líderes de la plantilla, especialmente en el vestuario. Por eso, el croata lleva tiempo quejándose de la actitud de uno de los futbolistas.

Se trata de Vinicius, que cada vez está más solo en el vestuario por su comportamiento tóxico, especialmente en los encuentros. Su carácter hace que tanto los rivales como la afición contraria le busquen las cosquillas en cada partido, por lo que el brasileño se enfada y provoca situaciones que para el Madrid no son las ideales. Algunos jugadores están cansados de su actitud y han pedido medidas.

Modric no aguanta más el comportamiento de Vinicius

Uno de ellos ha sido Modric, que no le dirige la palabra porque está harto de las tonterías del atacante en el campo. Además, también se ha quejado considerablemente de él porque no ayuda en defensa, como se vio en el partido de Copa ante el Leganés. El croata le echó la bronca sobre el césped al brasileño por no estar presente en las labores defensivas del equipo.

Aun así, a Vinicius le dio igual lo que le dijera un veterano como el centrocampista y siguió a lo suyo, un comportamiento que no está gustando nada en el vestuario. Por ejemplo, Kylian Mbappé, a pesar de llevar pocos meses en el Madrid, tampoco tiene buena relación con su compañero en ataque y también se ha quejado a Carlo Ancelotti y Florentino Pérez de que con él en el equipo, no se conseguirán grandes cosas.

El clan brasileño quiere ayudarle

El brasileño ha dado un bajón considerable respecto a su rendimiento en las últimas semanas y esta actitud tóxica no hace más que apartarlo del equipo y del vestuario. Cada día la situación va a peor y solo tiene apoyo de su clan, el brasileño, ya que sus compatriotas quieren ayudarle y le han pedido un cambio de actitud, pero de momento, Vinicius sigue actuando de la misma manera.