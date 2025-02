Mbappé no tiene ningún trato con Vinicius

Kylian Mbappé fue el gran fichaje del pasado verano por parte del Real Madrid, cumpliendo así un sueño de la entidad blanca y de la afición madridista después de tantos años persiguiendo al atacante. Finalmente, el francés aterrizó en el Santiago Bernabéu después de muchas temporadas dando calabazas y, al cabo de unos meses y de un inicio complicado, ya se ha convertido en un ídolo para el madridismo.

Sin embargo, su incorporación ha hecho que otra estrella del conjunto blanco se haya apagado un poco. Se trata de Vinicius Jr., que no vio con buenos ojos el fichaje de otro delantero, especialmente de uno que juega en su posición, aunque ahora lo hace más como delantero centro, y tampoco tiene buena relación con él. En el terreno de juego lo disimulan por el bien del equipo, pero fuera de él, no tienen ningún trato.

Mbappé y Vinicius no tienen relación

El problema que tiene Carlo Ancelotti es que no se compenetran bien, no mezclan correctamente sobre el césped. Cuando uno está bien, el otro no, y viceversa. En el mal inicio de temporada de Mbappé, Vinicius estaba espléndido, mientras que ahora parece que el francés ya está en un gran nivel de forma y vuelve a ser el jugador por el cual el Madrid le fichó, el brasileño está bastante desaparecido en el campo.

A Vinicius se le ve incómodo en el terreno de juego y es evidente que le molesta la sombra que le persigue de Mbappé, teniendo en cuenta que el brasileño siempre ha querido ser el número uno del equipo y ahora el francés le está quitando ese puesto poco a poco. Además de hacerlo en el campo, también lo hizo el pasado verano en la escala salarial de la plantilla, ya que en su llegada se convirtió en el futbolista que más cobra.

El futuro del brasileño, en duda

Por eso, el internacional con Brasil está empezando a plantearse seriamente su futuro en el Madrid. Los cantos de sirena de Arabia Saudí son cada vez más mayores y ya no se descarta que Vinicius pueda abandonar el conjunto blanco el próximo verano si llega una oferta decente para todas las partes.