Modric pierde los nervios con dos jugadores del Real Madrid

Luka Modric vivió su último partido con la camiseta del Real Madrid después de que el conjunto blanco cayese duramente eliminado en las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG. Los franceses vapulearon a los madrileños en la competición disputada en Estados Unidos, lo que provocó que el croata jugase sus últimos minutos con el club con el que lo ha ganado todo.

Por eso, el centrocampista acabó muy enfadado el encuentro y perdió los nervios con dos de sus compañeros en el vestuario, ya que no quería acabar así su legendaria etapa en el Madrid. Modric se enfrentó a Vinicius y a Jude Bellingham por el simple hecho de que no lo dieron todo sobre el terreno de juego y pareció como si no les importara el enfrentamiento, jugando sin ganas e intensidad.

Modric, muy enfadado con Vinicius y Bellingham tras el partido contra el PSG

El croata se quería despedir por todo lo alto, ganando su último torneo con el Madrid, el Mundial de Clubes, pero fueron humillados en las semifinales y, al final, el jugador no podrá levantar su último trofeo como capitán del equipo, algo que se había puesto el futbolista entre ceja y ceja. Tras ver la actitud de algunos de sus compañeros, como el brasileño y el inglés, se enfadó mucho.

Modric les recriminó a las dos estrellas que desaparecieran sobre el campo y no usaran su calidad para ayudar al equipo en la zona ofensiva, así como la nula presión en la salida del balón de los rivales y la frágil intensidad defensiva que demostraron. El centrocampista siempre intenta darlo todo sobre el césped, a pesar de que por su edad ya no puede hacerlo a tope, y quiere lo mismo con sus compañeros.

El croata se despedirá del Madrid sin poder levantar el último título

Por lo tanto, el histórico jugador croata se marchará del Madrid enfadado, como se vio en el vestuario, al no poder despedirse del conjunto blanco ganando otro título. El centrocampista ha quedado un poco decepcionado con la actitud de algunos de sus compañeros en este tramo final de su etapa en la entidad madrileña, especialmente en la última temporada.