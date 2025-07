Vinicius, protagonista para mal en la segunda gran bronca con Xabi Alonso

En su llegada al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso ya dejó claro a todos sus jugadores, incluyendo a las máximas estrellas del equipo, que no tendría problemas a la hora de sentar a varios si no lo dejaban todo en el campo. El tolosarra quiere que todos los futbolistas que estén en el terreno de juego den lo máximo, especialmente en tareas defensivas y de presión.

Por eso, Vinicius fue el protagonista para mal en la segunda gran bronca que ha realizado el técnico en el Mundial de Clubes. El entrenador explotó contra el brasileño en el partido de cuartos de final ante el Borussia Dortmund tras ver cómo el futbolista no presionaba arriba, algo que le pidió encarecidamente desde la banda, y al ver que no mejoraba, lo sustituyó cuando había pasado poco más de una hora de encuentro.

Xabi Alonso tuvo una bronca con Vinicius por su falta de presión

Además, en el último entrenamiento volvió a repetir esta conversación subida de tono con él, de manera más dura, pidiéndole más intensidad en defensa y en la presión a la salida del balón de los rivales, algo que Vinicius no acaba de llevar bien y no entiende la tozudez que tiene Alonso en ese sentido. El brasileño ha dejado claro que él es delantero y no tiene que bajar como un defensa.

Aun así, el tolosarra quiere que todos sus jugadores, tengan la posición que tengan o el nombre en la espalda que lleven, defiendan y presionen como si fuese el último minuto del partido. Alonso ya tuvo una conversación en sus primeros días en el Madrid con Vinicius en ese sentido, pidiéndole más entrega sobre el césped, y aunque llegaron a un acuerdo, el brasileño no lo ha acabado de cumplir.

El tolosarra no tiene problemas en sentar al brasileño

Por lo tanto, y como se ha visto ya en el Mundial de Clubes, el técnico no tiene ningún problema en sentar a su estrella si ve que no lo está dando todo en el terreno de juego, especialmente en tareas defensivas, uno de los aspectos en los que Alonso está poniendo más presión desde su llegada al banquillo, ya que quiere evitar que ocurra como con Carlo Ancelotti, donde ningún delantero presionaba lo suficiente.