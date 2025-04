Modric se va del Real Madrid, pero aconseja a Florentino Pérez que limpie el vestuario, 3 casos conflictivos

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, a Modric se le vence el contrato el próximo mes de junio. Y Xabi Alonso cree que la hora del jugador balcánico ha llegado a su fin. No cuenta en sus esquemas para la próxima campaña y ya ha hecho saber al club blanco que se tendrá que buscar otro equipo. Pero Modric no quiere irse sin antes haber dejado claro presidente que tres futbolistas deben abandonar el Madrid.

Endrick, Arda y Brahim, en el punto de mira

Modric cree que no pueden seguir siendo suplentes por decreto, porque se esfuerzan en los entrenamientos y nunca entran en el 11. El hecho de no jugar les genera desánimo e impregnan de un clima enrarecido el vestuario que ha llegado a contagiar al resto del grupo.

Es por este motivo, que el ‘10’ del Real Madrid encuentra imprescindible que Florentino se desprenda de estos tres futbolistas, ya que no aportan un espíritu ganador al equipo. Además, están enfrentados en los diferentes bandos en los que está dividido el vestuario y eso, cree el capitán balcánico, no es bueno para el equipo.

Modric quería terminar su carrera en el Real Madrid

El ‘10’ croata ha dejado siempre claro que quiere colgar las botas en el club blanco. Es por eso por lo que tenía la esperanza de que Florentino Pérez le renovase un año más y retirarse con 40 años por la puerta grande de la entidad madrileña. Pero el sueño de Modric parece que se va a desvanecer por completo. La inminente llegada de Xabi Alonso dinamitará todas sus pretensiones.

Este es otro de los motivos por los que el capitán del Real Madrid quiere acabar matando a toda costa. Y ya que él no puede continuar, que tampoco lo hagan los que no son de su cuerda y que no han aportado nada al vestuario durante lo que llevamos de campaña.