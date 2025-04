Xabi Alonso va muy en serio con la salida de Vinicius del Real Madrid

La posible llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid podría provocar una auténtica revolución en la plantilla del conjunto blanco. Pocos jugadores tendrán la etiqueta de intransferible de cara al próximo mercado de fichajes de verano, y es posible que algunos futbolistas que se creían intocables se les abra la puerta de salida. Precisamente, este podría ser el caso de una de las estrellas del equipo.

Se trata de Vinicius, uno de los jugadores más importantes de la entidad madrileña cuya continuidad no está del todo asegurada. A pesar de que hay negociaciones entre las dos partes para la renovación de su contrato, Alonso no tendría ningún problema en dejarlo salir si finalmente no se llega a un acuerdo. El vasco no quiere problemas en el vestuario y sabe que el brasileño los trae constantemente.

Xabi Alonso no pondría problemas a una salida de Vinicius del Madrid

Por eso, el tolosarra le ha dejado claro a Florentino Pérez que se pondrá muy serio con una posible salida del delantero de cara al próximo verano si cree que es lo mejor para el Madrid y lo necesario para que el equipo triunfe. Además, también ha declarado que quiere a todos los jugadores contentos, y si tienen una mínima duda de estar o no en el conjunto blanco, que se vayan.

En ese sentido, Alonso no dudará en decirle a la dirección deportiva que rompa las negociaciones con los representantes de Vinicius si ponen muchas pegas y condiciones inalcanzables para renovar el contrato. El actual entrenador del Bayer Leverkusen será estricto para este tipo de cuestiones y no dejará que el club se sienta presionado por un jugador, sea quien sea.

Arabia Saudí y la Premier League, interesados en el brasileño

Por lo tanto, está por ver cómo acabará toda la situación con el brasileño y si se producirá o no su salida. Teniendo en cuenta que Alonso no tendría ningún problema, esto hace evidente que el futuro del atacante pende de un hilo y que no sería nada descartable que abandonara el Santiago Bernabéu el próximo verano, con múltiples equipos de Arabia Saudí y la Premier League interesados en sus servicios.