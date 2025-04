Modric seguirá un año más en el Real Madrid con Xabi Alonso

Luka Modric es una leyenda absoluta en el Real Madrid. El centrocampista lleva 13 años vistiendo la camiseta blanca y ha ganado muchísimos títulos, destacando en el centro del campo y dejando plasmada su magia en el terreno de juego. Con 39 años, sigue demostrando que la edad no importa y continúa siendo un jugador importante en la entidad, tanto dentro como fuera del vestuario.

Aunque el croata no ha tenido las mismas oportunidades que las temporadas anteriores, y su minutaje ha disminuido un poco, sigue siendo clave en la medular y Carlo Ancelotti ha confiado en él cuando las cosas se han complicado. Por eso, y aunque haya un cambio en el banquillo, con la más que probable destitución del italiano y la llegada de Xabi Alonso, la situación no parece que vaya a cambiar.

Luka Modric renovará un año más con el Madrid

Modric acaba contrato a final de temporada, y a pesar de que hay dudas sobre su continuidad en el equipo, la realidad es que todo hace indicar, según apuntan los rumores que llegan de Madrid, que el centrocampista seguirá un año más en el conjunto blanco a falta de llegar a un acuerdo definitivo. El deseo del jugador siempre ha sido el de renovar una campaña más, ya que quiere llegar en forma para el Mundial de 2026.

Aun así, no todo estará cerrado hasta que el futbolista y Florentino Pérez tengan la reunión definitiva y se firme el acuerdo. El cómo acabe la temporada dictará el futuro del Madrid, no solo de Modric, por lo que habrá que estar pendiente de las últimas semanas. Aun así, si no hay un descalabro absoluto, lo más probable es que el croata siga en el Bernabéu al menos un curso más.

Xabi Alonso habría dado el visto bueno a la continuidad del croata

Y lo haría bajo las órdenes de Xabi Alonso, que habría dado el visto bueno a la continuidad del centrocampista. De hecho, compartieron vestuario en el Madrid cuando el vasco aún era jugador, por lo que lo conoce bien y cree que podrá aportar ese toque de veteranía y experiencia, a pesar de que cumplirá 40 años el próximo mes de septiembre.