Modric tiene más que palabras con dos jugadores del Real Madrid

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos jóvenes de la plantilla no están totalmente enfocados para afrontar la parte más exigente de la temporada. El croata cree que les falta implicación. Y se lo ha hecho saber a Ancelotti. Modric no se corta un pelo ya.

Modric recrimina a Vinícius Júnior y Rüdiger sus comportamientos

La tensa final entre Barça y Real Madrid de ayer por la noche terminó por hacer saltar chispas en el vestuario blanco. Un vestuario que es un auténtico polvorín, con muchas guerras internas, y que lo acabó de dinamitar la derrota por 3 a 2 contra el Barça. Modric volvió a escarmentar a Vinícius por su escasa participación en el partido y de seguir siendo un futbolista individualista que no mira por el juego de equipo, y más teniendo en el campo su principal rival para el Balón de Oro como es Kylian Mbappé.

Por otro lado, al ‘10’ del Real Madrid no aprobó la actitud agresiva y bochornosa de Antonio Rüdiger al término del encuentro. El central teutón le tiro cubitos de hielo al colegiado desde el banquillo, Al igual que Bellingham y Lucas Vázquez, Los tres vieron la roja directa. Pero lo que molestó más a Modric del alemán es la manera violenta con la que se quería ir hacia el árbitro y que tuvo que ser sujetado un buen rato por varios miembros del banquillo blanco.

Modric quiere terminar su carrera en el Real Madrid

El de Zadar ha dejado siempre claro que quiere colgar las botas en el club blanco. Es por eso por lo que tenía la esperanza de que Florentino le renovase un año más y retirarse con 40 años por la puerta grande de la entidad madrileña. Pero el sueño de Modric parece que se va a desvanecer por completo. La inminente llegada de Xabi Alonso dinamitará todas sus pretensiones.

Este es otro de los motivos por los que el capitán del Real Madrid quiere acabar matando a toda costa. Y ya que él no puede continuar, que tampoco lo hagan los que no son de su cuerda y que no han aportado nada al vestuario durante lo que llevamos de campaña.