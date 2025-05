Modric tuvo una charla de una hora para pedirle, por favor, que no perjudique al Real Madrid en el Clásico

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar el tramo final de liga, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos futbolistas no pueden continuar en el club blanco. O crean mal ambiente, o no están totalmente enfocados para afrontar la parte más exigente de la temporada. El croata cree que les falta implicación. Y se lo ha hecho saber a la directiva blanca. Modric no se corta un pelo ya. Y ha advertido a un futbolista que no quiere ningún tipo de trifulca más en el próximo Clásico.

Modric advierte a Vinícius que no admite shows de los suyos en el Clásico

El ’10’ del Real Madrid se ha puesto al equipo a as espaldas y se ha dirigido a otro peso pesado como es Vinícius. Sabe que el partido contra el Barça puede ser de caja o faja. Pero lo que no quiere, bajo ningún concepto, son las porfías, trifulcas y shows de niño pequeño que arma el internacional brasileño en partidos de máxima tensión como estos.

Modric le pide a Vini que se contenga. Que controle sus impulsos y que mire por el bien del equipo en el campo y no se pierda en peleas estériles que solo pueden que perjudicar al equipo. El Madrid necesita una victoria imperiosa en Montjuic para seguir en vida en la liga, y por eso el croata hizo una cena de comunión en su casa para que el equipo se una y se arengue para derrotar al eterno rival.

Modric se queja de la falta de intensidad de Vinícius

Al capitán croata no le gusta nada la actitud del internacional brasileño en lo futbolístico. Hace unas semanas tuvo una discusión reclamándole un cambio de actitud por su mala conducta en el campo. Y ahora también le recrimina su falta de compromiso encima el verde. Modric ve como el brasileño no presiona y no ayuda en el balance defensivo a su equipo.

Modric cree que buena parte de los problemas de juego que está padeciendo el Madrid vienen de la nula capacidad defensiva de sus delanteros. A pesar de ello, la relación entre Modric y Vinícius está rota desde hace tiempo. No se hablan. Y ahora el capitán elevó la queja en su día a su entrenador Ancelotti.