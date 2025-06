Modric y Courtois sospechan que su entrega ha bajado porque tiene apalabrada la salida del Real Madrid

Luka Modric y Thibaut Courtois son dos de los pesos pesados dentro del vestuario del Real Madrid. Aunque el croata abandonará el club blanco cuando finalice el Mundial de Clubes, sigue atento a lo que pasa alrededor de la plantilla y, junto al belga, estarían sospechando de que un jugador se irá este verano porque su entrega y su sacrificio en el campo ha bajado considerablemente.

Se trata de Brahim Díaz, uno de los futbolistas que podría estar en el punto de mira durante las próximas semanas. Aunque es posible que acabe renovando con el Madrid, su continuidad no está del todo asegurada, teniendo en cuenta que no tiene un sitio fijo en el once y no está acabando de contar demasiado para Xabi Alonso en esta nueva competición de la FIFA.

Modric y Courtois creen que Brahim podría tener apalabrada su salida del Madrid

Precisamente, en el partido de esta madrugada que el Madrid ha ganado 0-3 contra el Salzburgo, el internacional con Marruecos ha sido el último en salir al terreno de juego, a menos de 10 minutos del final, mientras que en los otros dos encuentros tampoco ha jugado en exceso, lo que significa que está por detrás de otras opciones que tendría en mente el técnico tolosarra.

Por eso, tanto Modric como Courtois creen que podría tener apalabrada su salida del conjunto blanco si acaba de confirmar, como se está viendo en el Mundial de Clubes, que no será una pieza importante en el Madrid. De hecho, el hispanomarroquí ya se planteó en su momento abandonar la entidad madrileña al no contar con demasiadas oportunidades bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

El internacional con Marruecos no está viendo nada claro su rol con Xabi Alonso

Su futuro podría estar en Italia y precisamente en el AC Milan, donde ya jugó hace un par de años antes de volver a la capital española. Los milaneses llevan tiempo, desde que se fue precisamente al Madrid, intentando conseguir su vuelta a la Serie A, por lo que se podría acabar produciendo este verano si Brahim no ve claro su rol en el conjunto blanco.