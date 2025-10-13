Mourinho es el asesor de Xabi Alonso en la sombra

Xabi Alonso se ha convertido esta temporada en el entrenador del Real Madrid, dando paso a una nueva etapa en el conjunto blanco, tanto de presente como de futuro. Después de su gran papel en el Bayer Leverkusen, el tolosarra intentará ganar muchos títulos en el Santiago Bernabéu y, para hacerlo, podría haber recibido la ayuda de su asesor en la sombra: José Mourinho.

Así lo habría asegurado Pepe, exjugador del Madrid, con el que Alonso compartió vestuario en el club blanco durante muchos años. El portugués recalcó que es un reto muy grande para su excompañero el poder entrenar en el conjunto blanco y tiene claro que lo hará perfectamente. Además, también confesó que Mourinho podría haber tenido un papel muy importante en su carrera de entrenador.

Xabi Alonso le pedía muchos consejos a Mourinho cuando estaban en el Madrid

El exdefensa recordó algunos momentos de cuando los tres compartían vestuario en la capital española: "Cuando Mourinho era nuestro entrenador en el Madrid, Xabi buscaba mucha información, hablaba mucho con él, le preguntaba por qué se hacían las cosas de cierta manera y le daba su punto de vista". Por lo tanto, algunos ideales de Alonso podrían ser del propio técnico portugués.

Todos los que alguna vez jugaron con el tolosarra ya dejaron claro, después de pasar algún tiempo con él, que tenía alma de entrenador cuando aún era futbolista, y así lo está demostrando. Por eso, a Pepe no le sorprende en absoluto todo lo que ha conseguido, tanto en Alemania como en sus primeros meses en el Madrid, y confía en que el conjunto blanco siga ganando "como lo ha hecho todos estos años".

El portugués podría ser el asesor en la sombra del técnico tolosarra

A pesar de algunos pequeños rifirrafes en este inicio de temporada, en los despachos de la entidad madrileña confían mucho en Xabi Alonso y tienen claro que hicieron la elección correcta a la hora de designarlo como el nuevo entrenador del futuro para el conjunto blanco. Tan solo lleva unos meses dirigiendo al equipo, pero en el club esperan que lo haga durante los próximos años.