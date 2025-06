Nadie esperaba que Xabi Alonso lo pondría en el mercado, no le gusta como entrena, ni su actitud

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con una hoja de ruta clara respecto a la planificación de la plantilla, tanto con los posibles fichajes como con las salidas de jugadores con los que no cuenta. Además, los primeros días de entrenamientos también le han servido al tolosarra para tomar decisiones duras respecto a futbolistas que, en teoría, iban a quedarse en el conjunto blanco.

Uno de ellos es el caso de Arda Güler, ya que el técnico habría decidido colocarlo en el mercado después de haberlo visto en los primeros entrenos. El técnico no le gusta nada su actitud y tampoco la forma de entrenarse, ya que ve que lo hace a desgana y sin la intensidad necesaria que el vasco demanda a todos sus jugadores. Por eso, ha pedido su salida a préstamo a otro equipo.

Xabi Alonso habría colocado a Arda Güler en el mercado

Alonso aún no quiere desprenderse del turco, teniendo en cuenta que es muy joven y piensa que aún tiene potencial, pero de momento, no lo quiere ver en el Madrid por su comportamiento y porque cree que aún no está preparado para jugar al máximo nivel en el conjunto blanco. Además, con la llegada de Franco Mastantuono, un futbolista con el que comparte posición, sus minutos podrían decaer aún más.

Güler podría acabar saliendo del Madrid en calidad de cedido y muchos equipos ya han preguntado por sus servicios. Tanto Florentino Pérez como el entrenador, en caso de que finalmente se decida que el turco tiene que abandonar la entidad madrileña, decidirán el mejor destino para el futbolista, donde pueda jugar con regularidad y sentirse importante para crecer y madurar.

El turco no ha mejorado sus prestaciones en el conjunto blanco

El club blanco sabe que Güler tiene mucha calidad en sus botas, pero aún no ha sido capaz de consolidarse en el once titular, y aunque con Alonso la historia podría haber sido diferente que con Ancelotti, el tolosarra ha detectado los mismos problemas con el futbolista que el italiano, por lo que la salida del joven centrocampista podría estar más cerca de lo que parece.