Neymar está siendo ofrecido al Real Madrid para llegar sin coste en verano

Neymar Jr. decidió irse a Arabia Saudí en un movimiento muy polémico, ya que el brasileño aún tenía calidad en sus botas para irse a una liga de menor nivel. Además, el atacante se lesionó de gravedad la temporada pasada y aunque volvió hace pocos días de su lesión, ha vuelto a caer y estará un mes más de baja. Por lo tanto, la etapa de Neymar en tierras saudíes está siendo deplorable.

El crack brasileño acaba contrato con el Al-Hilal a final de temporada y no parece que vaya a renovar con el club saudí. Aunque ha sonado para el Inter Miami y poder reunirse así con sus compañeros en el FC Barcelona, como Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, el destino de Neymar podría ser otro y sería una sorpresa mayúscula. Quiere volver a Europa y tiene a un equipo en mente.

Neymar se ofrece al Madrid

El atacante se habría ofrecido al Real Madrid a partir del próximo verano, cuando podría fichar a coste cero por cualquier equipo. Tiene 32 años y cree que aún puede jugar al más alto nivel y ser muy importante en uno de los clubes más poderosos del mundo. Si las lesiones le respetan, sigue siendo uno de los jugadores más talentosos en el mundo del fútbol y aún tiene cuerda por delante.

Además, y a pesar de haber jugado en el Barça, Neymar estaría encantado de poder recalar en el conjunto blanco y compartir vestuario con grandes amigos como Vinicius Jr. o Kylian Mbappé. El futbolista del Al-Hilal siempre ha defendido a su compatriota en los casos de racismo y se ha mostrado muy cercano a él. Así, su integración en el vestuario blanco sería muy fácil.

¿El Madrid se lo piensa?

No cabe duda que un fichaje como el de Neymar a coste cero puede ser atractivo. Aun así, aunque no haya que pagar un traspaso, el brasileño podría pedir una prima de fichaje y un salario anual muy alto, además de tener en cuenta los problemas con las lesiones que ha tenido últimamente. Por otro lado, parece difícil que el brasileño pudiese tener un sitio en el once titular del Madrid, al menos en la delantera, y tendría que partir desde el banquillo. Florentino Pérez tendría muchas dudas a la hora de afrontar una incorporación de este nivel.