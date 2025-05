Nico Williams se aleja del Barça y se acerca al Real Madrid

El mercado de fichajes se prepara para una bomba que puede desatar una nueva guerra entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Todo comienza con la situación de Rodrygo Goes, que no está cómodo en el club blanco. El brasileño, pese a su calidad y compromiso, no está teniendo los minutos que desea y empieza a mirar hacia otros horizontes.

Aparte de Manchester City o Manchester United como posibles candidatos, en las últimas horas también ha picado a la puerta del Madrid Al-Khelaïfi. El magnate del PSG habría hecho una oferta desorbitada por el extremo brasileño de 90 millones de euros. Mucho dinero para el club blanco que podría afrontar un fichaje mediático como el de Nico Williams.

El fichaje de Nico Williams por el Madrid

En caso de que Rodrygo Goes se marche por una buena cantidad de dinero, el Madrid ya tiene un plan sobre la mesa: fichar a una de las jóvenes estrellas del fútbol español. Un extremo rápido, habilidoso, con gol y desequilibrio, un jugador que, casualmente, ha sido prioridad absoluta para el Barça en los últimos meses.

Y aquí es donde la historia empieza a calentarse. El Barça sueña con ese fichaje para formar una banda de ensueño junto a Lamine Yamal, pero la realidad económica del club catalán complica la operación. Además, la gran amistad que les une de las convocatorias con la selección española hace que tengan mucha química sobre el terreno de juego.

Las reticencias de Flick y las amenazas de Raphinha

En buena medida, el hecho de que Nico se haya acercado las últimas semanas al Real Madrid es porque en el Barça hay algunos escollos insalvables para que el pequeño de los Williams aterrice a la ciudad condal. El primero es la negativa de Hansi Flick, que no lo encuentra un futbolista necesario para la plantilla.

Y otro muy importante, es que el futbolista que ocupa la posición de Nico Williams, el extremo izquierdo, en el Barça, es Raphinha. El internacional brasileño ya ha amenazado las últimas horas que en caso de llegar Nico al Barça él se marchará automáticamente. Para Flick y el club mejor malo conocido que bueno por conocer como se suele decir vulgarmente. Y sabiendo de la adaptación al juego de Flick de Raphinha y de su rendimiento con el equipo, le cierra todas las puertas a un Nico que tiene cada día más claro que su salto a nivel deportivo se encontraría en Madrid.