Decisión difícil para la Juventus y el Barça, Xabi Alonso lo quiere sentar, pero la medida es impopular

El Real Madrid afronta una semana muy importante de cara a sus aspiraciones en la UEFA Champions League y la Liga. El club blanco recibirá la visita en el Santiago Bernabéu de la Juventus el próximo miércoles, correspondiente a la tercera jornada de la máxima competición continental, mientras que el domingo se vivirá el Clásico de la competición doméstica ante el FC Barcelona.

Xabi Alonso ya está diseñando las alineaciones para los dos partidos y se está planteando seriamente la posibilidad de sentar a un jugador que, hasta ahora, ha sido titular indiscutible bajo sus órdenes, a pesar de que la medida sería impopular en los despachos del club por la figura del futbolista. Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes ilusionantes del Madrid en el pasado verano.

El argentino está recibiendo muchas críticas últimamente por su rendimiento y empiezan a crecer las primeras dudas sobre su presencia en el campo. Por eso, el tolosarra, a pesar de que lo ha protegido desde que el joven aterrizó en el Madrid, estaría pensando en dejarlo en el banquillo en los dos encuentros cruciales, ya que también ha recibido esta petición por parte del vestuario.

Sin embargo, es una medida impopular a nivel de club y desde los altos dirigentes, empezando por Florentino Pérez, ya que en un principio, y para que llegara al Madrid el pasado verano, a Mastantuono se le aseguró que sería titular por decreto. Por eso, el hecho de que se le arrebate esta posibilidad de salir de inicio en partidos tan importantes sería un dolor de cabeza considerable.

Aun así, está por ver si Alonso no hará caso a los estamentos más altos de la entidad madrileña y confiará más en el aspecto deportivo, teniendo en cuenta que el argentino no ha acabado de convencer en los últimos encuentros y que hay otros jugadores que se merecerían más esta oportunidad de salir en el once titular ante la Juventus y el Barça, como han exigido algunos futbolistas.