Bellingham sospecha de Mastantuono

Franco Mastantuono se ha convertido, de manera inesperada, en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Al menos, a ojos de Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el argentino es uno de los titulares indiscutibles por parte del tolosarra, a pesar de que su rendimiento en el terreno de juego no está siendo para nada excelente y le empiezan a llover las primeras críticas.

De hecho, algunas de ellas serían por parte de Jude Bellingham, que está empezando a sospechar del joven extremo. Más que nada, porque piensa que su titularidad está siendo por decreto, a partir de los despachos, siendo una de las cláusulas de su incorporación al Madrid, por lo que el inglés teme que, a pesar de que sea una estrella, el argentino le acabe robando los minutos.

Jude Bellingham está sospechando de Franco Mastantuono

Aunque no comparten la misma posición, la presencia de Bellingham en las alineaciones ha sido ligada a la de Mastantuono, ya que es posible que Alonso tenga que ir decidiendo entre uno de los dos para realizar sus onces. En el último partido jugaron juntos, pero no será la tónica habitual, ya que en ese caso, Arda Güler fue el sacrificado, a pesar de que se acabó demostrando que fue un error del técnico.

Las dudas sobre la figura de Mastantuono están empezando a crecer, ya que el argentino sigue siendo de la partida en muchos encuentros, pero el nivel que demuestra sobre el césped está lejos del que se considera como una estrella y, por ende, no se acaba de entender su titularidad si lo que hace en el terreno de juego no ayuda mucho a los intereses del Madrid, como aseguran algunos jugadores.

El inglés teme que el argentino le quite minutos por su titularidad por decreto

Bellingham aún está lejos de encontrar un estado de forma óptimo y también ha recibido algunas críticas sobre su rendimiento, ya que físicamente no está al 100%, y aunque quiere ser titular y volver a ser una auténtica estrella en el conjunto blanco, teme que la titularidad por decreto que presuntamente estaría recibiendo Mastantuono provoque que tenga que ser suplente en algunos enfrentamientos.