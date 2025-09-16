No jugará contra el Olympique de Marsella: Xabi Alonso se lo carga por llegar tarde a dos entrenamientos

La UEFA Champions League da el pistoletazo de salida este martes y el Real Madrid empezará su andadura en la máxima competición continental con la visita del Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El club blanco intentará obtener los tres primeros puntos de la temporada en Europa y lo hará sin un jugador que ha sido castigado por Xabi Alonso por llegar tarde a dos entrenamientos.

Se trata de Gonzalo García, uno de los delanteros del equipo que ha irrumpido este verano. El canterano tuvo un gran papel en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, siendo el máximo goleador del torneo, un premio que le ayudó a consolidarse definitivamente en el primer equipo con ficha. Aun así, uno de los últimos actos del joven habría provocado un castigo por parte del tolosarra.

La disciplina es algo que Alonso ha impuesto de manera muy dura desde su llegada al banquillo del Madrid y, por eso, no dejará pasar ni una. Gonzalo llegó tarde a dos entrenamientos consecutivos, un detalle que no pasó nada desapercibido para el entrenador, con un resultado que afectó seriamente a los minutos del ariete, ya que se quedó sin jugar en el último partido de Liga.

Gonzalo no tuvo ningún minuto contra la Real Sociedad y tampoco saldrá al terreno de juego en el debut en la Champions contra el Olympique de Marsella. El técnico habría decidido castigar al joven atacante sin tener opciones de jugar en estos dos partidos, dejando claro que ningún jugador está por encima del grupo y mandando un serio aviso a todo el vestuario respecto a la puntualidad.

El vasco puso unas normas desde el primer día que el vestuario deberá a cumplir a rajatabla o los futbolistas se enfrentarán a este tipo de castigos, algo que no pasaba en el pasado en el conjunto blanco. Todo ha cambiado con la llegada de Xabi Alonso al Madrid y desde el club ven muy bien las decisiones que ha tomado el tolosarra.