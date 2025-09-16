Xabi Alonso se lo carga, no juega, no perdona la vida que lleva fuera del Real Madrid

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no se dejará achantar por ningún jugador de la plantilla, ya sea joven o una de las estrellas del equipo. Por eso, el tolosarra se habría cargado a un futbolista con el que ya no contaba desde el primer día de su llegada al no haber perdonado la vida que estaría llevando fuera de la entidad madrileña desde su fichaje.

Se trata de Endrick, uno de los jóvenes delanteros que tiene el técnico a su disposición. El brasileño aún no ha podido debutar bajo las órdenes de Alonso por los problemas físicos que ha ido sufriendo en los últimos meses, especialmente con una recaída de la lesión que sufrió al final de la temporada pasada que evitó que pudiera disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Xabi Alonso se carga a Endrick y no jugará

Ahora, el atacante está en la recta final de su recuperación y podría volver en las próximas semanas, pero será muy complicado que pueda tener minutos de calidad. El entrenador no confía nada en él y, de hecho, ya pidió su salida de manera constante durante el mercado de fichajes veraniego, pero no acabó saliendo del Madrid por culpa de la lesión que sufrió y que hizo parar toda la operación.

Endrick cree que aún puede ganarse la confianza de Alonso y ser importante en el conjunto blanco, pero el técnico tiene claro que no jugará mucho y no habría perdonado la vida que estaría llevando fuera del Madrid, especialmente la temporada pasada, cuando al no jugar se descentró mucho y se descuidó, lo que acabó provocando sus lesiones y sus recaídas durante el verano.

El delantero brasileño no cuenta para el técnico tolosarra

Antes de su lesión, el brasileño tenía pie y medio en la Real Sociedad como cedido, y a pesar de que finalmente su fichaje se cayó, el preacuerdo que firmaron Madrid y los donostiarras se podría volver a activar en el mes de enero, en el mercado de invierno, si se vuelve a decidir que Endrick no tiene sitio en la plantilla del conjunto blanco.