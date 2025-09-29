No se fía de Xabi Alonso y, aunque el Real Madrid está dispuesto a pagar la cláusula, pide garantías

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y un exjugador del conjunto blanco tiene todos los números para volver al Santiago Bernabéu el verano que viene después de los intentos fallidos en los últimos años. Aun así, el futbolista en cuestión no se fía del todo de Xabi Alonso y habría pedido garantías para dar el sí definitivo a su regreso.

Se trata de Nico Paz, uno de los jugadores que sigue teniendo controlado el Madrid. De hecho, la intención del club es pagar la opción de recompra que aún tiene por el internacional argentino para que vuelva al conjunto blanco definitivamente el año que viene, pero la situación no está tan clara en los ojos del centrocampista, ya que habría exigido una condición para volver.

Nico Paz ha exigido ser titular para volver al Real Madrid

Paz quiere ser titular en el Madrid y, de momento, lo prevé muy complicado por la competencia que hay en el centro del campo del equipo. Además, Alonso tiene en mente pedir algunas incorporaciones más en la medular, lo que dificultaría aún más los minutos para todos los jugadores, incluido el argentino, por lo que tiene algunas dudas acerca de su retorno al Bernabéu.

A día de hoy, el futbolista es titular indiscutible en el Como, en la Serie A italiana, y su rendimiento está siendo prácticamente excelente, maravillando en casi cada partido. Su presencia en el equipo es fundamental y, por eso, Paz quiere tener el mismo rol en el Madrid, por lo que habría exigido a los dirigentes madrileños que su estatus sea el mismo que en su actual club para dar el sí definitivo.

El centrocampista argentino no se fía de Xabi Alonso

El jugador tiene claro que necesita jugar y tener minutos de calidad, ya que con 21 años aún tiene mucho por aprender y madurar en el mundo del fútbol. Si ve que con Alonso no lo podrá hacer en el Madrid, descartará por ahora un retorno al conjunto blanco y seguirá en Italia, ya sea en el Como o en otro conjunto, ya que varios equipos de la Serie A se han interesado por él, como el Inter.