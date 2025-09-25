No volverá a jugar con el Real Madrid, Ancelotti ya lo quiso echar, con Xabi Alonso no tendrá otro oportunidad

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con mano dura y algunos jugadores han tenido que sufrir cambios drásticos con la llegada del tolosarra. Sin embargo, otros han visto como su situación en el conjunto blanco seguirá igual de mal que la que tenían con Carlo Ancelotti y, de hecho, uno de ellos ya sabe que está totalmente sentenciado por el nuevo entrenador, como lo estaba con el italiano.

Se trata de Ferland Mendy, uno de los laterales izquierdos del equipo. El francés se sigue recuperando de una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho que sufrió la temporada pasada y que sigue dándole problemas serios, ya que, en teoría, no debía estar tanto tiempo fuera de baja, pero desde que la sufrió, a finales de abril, no ha podido volver al campo.

Ferland Mendy está totalmente sentenciado en el Madrid

Aun así, cuando se recupere definitivamente, es improbable que tenga minutos con el Madrid, teniendo en cuenta que hay overbooking en su posición y Alonso no cuenta con él. El tolosarra ya tiene a su disposición a Álvaro Carreras, uno de los grandes fichajes que ha realizado el club este verano, por el rendimiento del jugador, así como a Fran García, que actúa de suplente en la banda.

Por eso, Mendy no tiene sitio en la entidad madrileña y no tendrá ni una oportunidad para poder ganarse su hueco. La intención del Madrid es echarlo lo antes posible, y aunque Ancelotti ya lo intentó en su día, el francés se negó a salir. Ahora, su situación es peor, con la competencia que tiene en el lateral izquierdo, por lo que podría acabar aceptando su salida del Santiago Bernabéu.

El lateral francés no cuenta para Xabi Alonso

Los blancos intentarán venderlo en el mercado de invierno y aceptarían cualquier oferta con tal de quitárselo de encima, ya que, además, Mendy es uno de los jugadores con un salario elevado, lo que aligeraría la masa salarial de la plantilla, a pesar de que esta ya es buena de por sí. El francés está totalmente señalado y parece complicado que pueda continuar en el Madrid más allá de los próximos meses.