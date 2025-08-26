No volverá a jugar con el Real Madrid salvo sanción o lesión porque Xabi Alonso no lo puede ni ver

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con mano dura y algunos jugadores de la plantilla sufrirán un cambio de rol considerable, llegando a pasar de ser piezas indispensables la temporada pasada a quedar en el ostracismo absoluto con la llegada del tolosarra. De hecho, el técnico ya le habría comunicado esta nueva situación a uno de los futbolistas señalados por él.

Se trata de Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que hay en el equipo. El francés, que vive constantemente lesionado, como es el caso de ahora, no cuenta para Alonso, por lo que deberá buscarse un nuevo destino en la semana que queda del mercado de fichajes veraniego o no volverá a jugar con el Madrid salvo que haya alguna sanción o lesión en el equipo.

Xabi Alonso no cuenta con Ferland Mendy y no tendrá minutos

El tolosarra no lo puede ni ver y prefiere a los otros dos jugadores por la banda. Álvaro Carreras será el titular del conjunto blanco en el lateral izquierdo los próximos años, mientras que su suplente será Fran García, que habría recibido el visto bueno de Alonso para quedarse en el Madrid y luchar por un puesto. A partir de ahí, Mendy habría sido el futbolista que ha sido sacrificado.

Ni el entrenador ni la dirección deportiva quieren tener a tres jugadores para una misma posición, como está siendo el caso, pero de momento, parece complicado que el francés pueda marcharse de la entidad madrileña estando lesionado. Además, Mendy cree que podrá recuperar la confianza del técnico y volver a ser importante en la banda, algo que no se prevé fácil.

El tolosarra tendrá a tres laterales izquierdos en la plantilla

Por lo tanto, si no hay un cambio de guion y Mendy encuentra a un nuevo equipo en los próximos días, Alonso deberá trabajar toda la temporada, o al menos hasta el mercado de invierno, con tres laterales izquierdos en la plantilla, a pesar de que no contará con uno de ellos, que es el francés, ya sea por el bajo rendimiento que ha demostrado últimamente o por los constantes problemas físicos que sufre.