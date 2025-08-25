Xabi Alonso lo castiga sin jugar por llegar tarde a dos entrenamientos del Real Madrid

Xabi Alonso consiguió su segunda victoria en la Liga con el Real Madrid tras vencer al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (0-3). El tolosarra, que dejó claro desde el primer día que había aterrizado en el banquillo del conjunto blanco con mano dura y sin miedo a nada, sorprendió dejando en el banquillo a Vinicius, sumando leña al fuego al runrún y la polémica que hay con él.

La suplencia del carioca fue el primer gran aviso del técnico, que ya advirtió a la plantilla que no se iba a casar con nadie y que no tendría ningún problema a la hora de sentar a las estrellas si su actitud no era la mejor o cometían actos de indisciplina. Dicho y hecho, teniendo en cuenta que Vinicius fue castigado sin jugar porque llegó tarde a dos entrenamientos del Madrid la semana pasada.

Xabi Alonso castigó a Vinicius con la suplencia por llegar tarde

Además de su actitud tóxica hacia el equipo y sus jugadores, el brasileño también estuvo en el punto de mira de Alonso por no haber llegado a la hora en los entrenos, algo que el entrenador también dejó claro desde su llegada que no iba a permitir. Esto, sumado al mal comportamiento que ha tenido el extremo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, llevó a su suplencia.

Aun así, Vinicius tampoco cambió cuando salió en la segunda parte y sigue descontrolado, ya que vio una amarilla por simular, se jugó otra encarándose con el árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, y tuvo otro lío con la grada del Carlos Tartiere, encarándose también con la afición. En la parte deportiva, su rendimiento fue muy bueno, ya que dio una gran asistencia y cerró el partido con el tercer gol.

El brasileño volvió a ser el centro de la polémica

Sin embargo, a Alonso no le vale solo su nivel sobre el césped y también quiere responsabilidad y un comportamiento decente, algo que, de momento, el brasileño sigue lejos de poder mostrar. De hecho, y para justificar la suplencia de la estrella, el técnico fue muy contundente, asegurando que se tomaban decisiones pensando en el colectivo, es decir, en el equipo.