O juega o se va, por más que quiera al Real Madrid no aguanta más, se lo ha dicho a Xabi Alonso y a Florentino

Los minutos en el Real Madrid son muy complicados y solo tienen un sitio fijo los mejores jugadores. Por eso, uno de los que no cuenta demasiado para Xabi Alonso le habría pedido al entrenador más oportunidades o tendría decidido marcharse del conjunto blanco, ya sea en invierno o cuando acabe el curso, y así se lo habría comunicado al técnico y también a Florentino Pérez.

Se trata de David Alaba, uno de los defensas de la plantilla. A pesar del nivel que ha tenido en su carrera y de su experiencia y veteranía en los terrenos de juego, el austríaco sería, ahora mismo, uno de los últimos centrales en la rotación del tolosarra, a la par con Raúl Asencio, otro defensa que no cuenta demasiado para Alonso. Su situación es muy complicada y no parece que vaya a arreglarse.

David Alaba le ha pedido más tiempo de juego a Xabi Alonso

El jugador está cumpliendo su sexta temporada en el Madrid y, en los primeros años, tuvo un papel muy importante, siendo indiscutible en las alineaciones, pero que se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en 2023 provocó un descalabro absoluto, ya que desde entonces, las lesiones no le han dado tregua y no ha sido hasta este verano donde ha podido volver bien físicamente.

Aun así, Alaba sigue sin contar para Alonso y, de momento, no ha debutado en Liga con el conjunto blanco, lo que deja claro que no entra en los esquemas del entrenador para la retaguardia. Aunque no está dispuesto a rendirse, sabe que está viviendo sus últimas temporadas de su carrera, y con 33 años, quiere jugar hasta el final, por lo que ha dado un ultimátum a la entidad madrileña.

Al austríaco solo le queda un año de contrato en el Madrid

El austríaco está dispuesto a marcharse durante el próximo mercado de invierno si ve que, en los primeros meses del curso, no tiene minutos suficientes. Además, a Alaba solo le queda esta campaña de contrato y el Madrid ya habría decidido no renovarle, teniendo en cuenta que es uno de los mejores pagados de la plantilla y es un jugador que no cuenta demasiado para el técnico.