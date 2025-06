O se va por la buenas o el Real Madrid lo va a echar por las malas porque Xabi Alonso no lo quiere ni ver

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid supondrá cambios drásticos en el conjunto blanco, especialmente para aquellos jugadores con los que no cuente el técnico y tengan la puerta de salida completamente abierta. Es el caso de uno de los futbolistas que ha salido cedido en los últimos años y que, a pesar del cambio de entrenador, no va a tener futuro en la entidad madrileña.

Se trata de Reinier Jesus, el atacante que ha jugado esta temporada cedido en el Granada. Los andaluces ya han comunicado que no continuará en el equipo nazarí la próxima campaña, por lo que volverá al Madrid. Sin embargo, ya se le ha dejado claro que tendrá que volver a marcharse, ya que no tiene sitio en la plantilla del primer equipo de ninguna de las maneras.

Reinier Jesus tendrá que marcharse del Madrid

El brasileño ya encadena cuatro cesiones fracasadas desde que fichó en enero de 2020 por el conjunto blanco. Reinier vino como una de las grandes promesas del fútbol brasileño, procedente del Flamengo, en una operación que le costó a los madrileños 30 millones de euros, pero no ha acabado de demostrar que los valía y en sus temporadas a préstamo en otros equipos tampoco lo ha hecho.

El atacante aún tiene un año más de contrato con el Madrid, pero el club buscará deshacerse definitivamente de él en este mercado de fichajes de verano. Aun así, parece difícil que un equipo ponga dinero encima de la mesa por él, por lo que lo más probable es que se le dé la carta de libertad para que pueda buscarse un destino o incluso una nueva y definitiva cesión hasta que se termine su vínculo.

Xabi Alonso no cuenta con él para nada

Lo que está claro es que Xabi Alonso ya ha comunicado tanto al entorno del jugador como a la dirección deportiva que es un futbolista que no quiere ni ver. No viajará al Mundial de Clubes de Estados Unidos, ya que no tiene sitio en la plantilla y tampoco contará con dorsal, por lo que se quedará en la capital estatal en busca de una solución a su futuro.