Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que lo eche porque no lo quiere ni ver en el vestuario del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid provocará cambios importantes en la estructura del equipo y en la planificación de cara al mercado de fichajes veraniego. El tolosarra pidió un poder de decisión absoluto a Florentino Pérez para tomar las riendas del conjunto blanco para poder decidir, precisamente, el futuro de algunos jugadores de la entidad madrileña.

En ese sentido, el técnico ya le habría pedido al presidente que un futbolista que estaba cedido y que tiene que volver al Madrid en las próximas semanas no lo haga en absoluto, ya que no lo quiere ni ver en el vestuario. Se trata de Reinier Jesus, el jugador que ha estado cedido en el Granada esta campaña y que ya volverá a la capital española porque su equipo no se ha clasificado para los play-offs de ascenso a Primera.

Xabi Alonso ha dejado claro que Reinier Jesus no tiene sitio

Aun así, el brasileño no tiene sitio en el primer equipo. Alonso ya lo ha dejado claro tanto al máximo mandatario blanco como a la dirección deportiva: no encaja en sus planes y está totalmente sentenciado. El mediapunta llegó al Madrid en 2020 como una de las jóvenes promesas brasileñas y su fichaje costó más de 30 millones de euros, pero su etapa ha sido un completo fiasco.

Reinier nunca ha debutado oficialmente con el Madrid en partido oficial y ha tenido hasta cuatro cesiones en las que no ha conseguido explotar y devolver esa confianza que los madrileños depositaron en él cuando le ficharon. Por eso, Alonso no quiere perder el tiempo y ha pedido directamente que se le venda, ya que se han acabado las oportunidades para una nueva cesión.

El Madrid lo tendrá que regalar en un traspaso

Sin embargo, lo más probable es que el Madrid lo tenga que regalar prácticamente. El club quiere cerrar un traspaso de manera definitiva para que el brasileño se desvincule por completo de la entidad, aunque sea por una cifra muy inferior a lo que se pagó por él en 2020. Eso sí, por si las moscas, quieren incluir una opción de recompra o mantener el porcentaje de una futura venta, como en otras operaciones.