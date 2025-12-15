Pellegrini lo convence para que cambie el Real Madrid por el Betis

El Real Madrid sigue recibiendo muchas propuestas por sus jugadores que, en un principio, podrían no seguir en el conjunto blanco, ya sea para este mismo mercado de invierno o el próximo verano. Y ahí, Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, habría convencido a un futbolista del club madrileño que no está teniendo muchos minutos esta temporada bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Se trata de Gonzalo García, uno de los delanteros que tiene el Madrid a su disposición y que no está contando con muchas oportunidades por parte del tolosarra. Por eso, el ariete habría abierto la puerta de salida para poder marcharse del conjunto madrileño hacia otro equipo que le garantice minutos, algo que Pellegrini le ha confirmado que en el cuadro andaluz tendría.

El Real Betis está muy interesado en la cesión de Gonzalo García

Aun así, está por ver si los blancos aceptarían esta salida del canterano, teniendo en cuenta que todo apunta a que Endrick ya se marchará en el mercado de invierno como cedido, rumbo al Olympique de Lyon, por lo que parece improbable que el Madrid decida desprenderse de sus dos delanteros suplentes a mitad de temporada, dejando prácticamente huérfana la posición de '9'.

Aunque el hecho de que Gonzalo pueda llegar como cedido al Betis es una oportunidad que al Madrid le gusta mucho, ya que allí el canterano podría tener muchísimos minutos y crecer como futbolista, la realidad es que hay muchas dudas acerca de la operación, más que nada porque esto podría llegar a frenar la hipotética salida de Endrick, que se daba por hecha en las próximas semanas.

Pellegrini lo habría convencido para que viniese al conjunto andaluz

Por lo tanto, la dirección deportiva, con Florentino Pérez a la cabeza, deberá tomar una decisión en los próximos días acerca de cómo se llevará a cabo la planificación para el mercado de invierno con el ariete suplente. Es inviable que ambos se puedan marchar, por lo que solo lo hará uno, y a pesar del interés del Betis por Gonzalo, Endrick es quien tendría más números para irse.