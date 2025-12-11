Pep Guardiola le ha pedido al Manchester City que haga todo lo posible para robárselo al Real Madrid

Pep Guardiola volvió a salir victorioso de su visita en el Santiago Bernabéu después de que el Manchester City ganara al Real Madrid de un Xabi Alonso muy cuestionado. El catalán acabó el encuentro muy contento y, además, volvió a pedirle a la dirección deportiva de su club que haga todo lo posible para poder robarle un jugador al conjunto blanco de cara al próximo mercado.

Se trata de Rodrygo Goes, quien precisamente rompió su histórica mala racha goleadora tras abrir el marcador ante los ingleses con un buen tanto. El brasileño volvió a demostrar un gran nivel sobre el terreno de juego después de muchos meses ante uno de sus rivales favoritos, por lo que Guardiola, después del partido, tanto en rueda de prensa como ante su club, volvió a hablar de él.

Pep Guardiola quiere fichar a Rodrygo Goes para el Manchester City

El de Santpedor es un enamorado del juego del brasileño y no dudó en elogiarlo por su gran partido, asegurando que "volvió a ser el gran jugador que ha demostrado ser muchas veces". Así se lo comunicó el propio técnico al futbolista tras el pitido final del árbitro y lo volvió a recordar ante los medios de comunicación, dejando claro que es uno de sus favoritos.

Y ahí, Guardiola cree que Rodrygo sería una pieza fundamental en el City y volvió a realizar la petición de su fichaje de cara al próximo mercado de verano, donde el brasileño podría marcharse del Madrid. De hecho, el delantero ya estuvo a punto de salir el pasado verano, pero acabó quedándose en un conjunto blanco donde ha perdido el estatus de estrella y de titular indiscutible.

El técnico catalán es un completo enamorado del brasileño del Madrid

Ahora, está por ver si este gran partido de Rodrygo provocará un cambio de rol para él, con Xabi Alonso confiando más en el brasileño, o seguirá viviendo en el banquillo de manera permanente. Si el caso fuera el segundo, el City de Guardiola se lanzaría a por él en el mercado de manera clara tras las peticiones reiteradas del entrenador catalán.