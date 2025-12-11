Xabi Alonso ha dejado de confiar en un jugador importante del Real Madrid

Xabi Alonso está en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid. La derrota ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu podría haber sido su último partido como técnico del conjunto blanco, pero está por ver qué decisión se tomará. El tolosarra, de momento, está realizando cambios en el equipo para intentar darle la vuelta a la situación y esto ha afectado a un jugador importante.

Se trata de Arda Güler, que en los últimos encuentros ha perdido la titularidad que se había ganado a principios de temporada. El turco volvió a ser suplente ante los ingleses, por lo que Alonso dejó claro que el estatus que tenía de titular indiscutible se lo ha arrebatado de las manos completamente, quedando relegado en el banquillo y dando paso a otros futbolistas.

Xabi Alonso ha dejado de confiar en Arda Güler

La realidad es que el nivel de Güler ha ido decayendo en las últimas semanas, lo que ha provocado esta decisión del entrenador hacia él. En el partido contra el Girona ya quedó totalmente señalado, con Alonso cambiándolo en el descanso y con una posterior bronca en el vestuario. En el siguiente choque, contra el Athletic, fue suplente y el Madrid hizo el mejor partido de la campaña.

Ante el Celta de Vigo volvió a la titularidad, pero su nivel sobre el terreno de juego fue pésimo y eso le costó la derrota al conjunto blanco. Y, finalmente, en el transcendental duelo contra el City de este pasado martes, el turco volvió a sentarse en el banquillo desde el inicio y, cuando salió al césped en la segunda parte, no creó nada de peligro más allá de algún balón parado con centros peligrosos.

El centrocampista turco ha perdido la titularidad

La confianza que Güler se había ganado a principios de temporada la ha perdido totalmente a ojos de Alonso, que prefiere utilizar a otros futbolistas en el centro del campo. Además, el retorno de Jude Bellingham también ha perjudicado al turco, ya que no acaban de ser compatibles en el campo, como ya lo ha dejado claro el joven centrocampista turco al tolosarra en algunas ocasiones.