Pep Guardiola lo tiene prácticamente convencido para sacarlo del Real Madrid rumbo al City

Pep Guardiola ha puesto sus redes en un jugador del Real Madrid y lo tiene prácticamente convencido para que salga del conjunto blanco y ponga rumbo al Manchester City. El técnico es un completo enamorado de esta estrella de la entidad madrileña que, a pesar de su estatus, ha visto como su rol ha disminuido con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Santiago Bernabéu.

El futbolista en cuestión es Rodrygo Goes, uno de los delanteros del equipo que está teniendo problemas para tener minutos de calidad en el Madrid. Por eso, el brasileño tiene en mente abandonar el club blanco el próximo verano si la situación no cambia y vería con muy buenos ojos recalar en la Premier League y, en concreto, en el Manchester City, después de haber hablado con Guardiola.

Pep Guardiola quiere a Rodrygo Goes en el Manchester City

Aunque parecía evidente que el extremo abandonaría el conjunto blanco el pasado verano, ya que estuvo en medio de rumores durante todo el mercado de fichajes, finalmente se ha quedado en el Madrid, a pesar de que ya no tiene el rol que tenía antaño, cuando era titular indiscutible. Ahora, se está jugando la titularidad con otros jugadores e incluso uno que acaba de llegar, como Franco Mastantuono, le está quitando minutos.

Por eso, Rodrygo se habría hartado de Xabi Alonso y habría dado el visto bueno al City. Guardiola siempre ha reconocido ser un adepto del estilo de juego del brasileño, por lo que la dirección deportiva del conjunto inglés intentará negociar con el Madrid para llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes, aunque los madrileños ya han dejado claro que no lo van a regalar.

El brasileño podría abandonar el Madrid el próximo verano

La decisión final la tendrá el jugador, pero después de los primeros partidos de la temporada, ya tiene prácticamente asumido que deberá abandonar el Santiago Bernabéu para seguir teniendo minutos en un gran club europeo y, ahí, entrará el Manchester City, donde tendría un gran apoyo en el banquillo, algo que no está pasando en el Madrid con la llegada del tolosarra.