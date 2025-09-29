Xabi Alonso desencadena dudas en el vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso aterrizó en el banquillo del Real Madrid el pasado verano, lo que despertó mucha ilusión en el club y en los aficionados, que vieron al tolosarra como el entrenador del futuro para la entidad madrileña. Aunque su inicio de temporada ha sido bueno, la realidad es que empieza a desencadenar dudas en el vestuario del conjunto blanco tras el primer gran tropiezo.

La contundente derrota y goleada recibida en el Metropolitano ante el eterno rival, el Atlético de Madrid, en el derbi madrileño, ha encendido las alarmas en el club blanco. Además, tras los primeros meses en el cargo, algunos jugadores ya no están tan conformes con su presencia y, de hecho, algunos siguen prefiriendo a Carlo Ancelotti y no entendieron el porqué de su marcha.

El italiano tenía más experiencia táctica y mucho mejor trato con los jugadores, algo que Alonso no tiene, ya que dejó claro desde el primer día que no se dejaría achantar por ningún futbolista, por mucha estrella que sea, y que tendría mano dura con cualquier aspecto, algo que con Ancelotti no pasaba, lo que provocaba que en el vestuario hubiera más paz y libertad para jugar.

Con el tolosarra, la situación es muy diferente y ya no existe esa complicidad que sí que tenían varios jugadores con el antiguo entrenador, como es el caso de Vinicius. El brasileño tenía al italiano prácticamente como un padre, mientras que con Alonso, parece que le esté haciendo la vida imposible, dejándolo en el banquillo y cambiándolo en las segundas partes de los encuentros repetitivamente.

Por eso, con el vasco ya hay algunas dudas en el vestuario del Madrid por si podrá reconducir una situación que, después de la dura humillación en el derbi madrileño, parece complicada de llevar. Es evidente que Alonso aún no está en la cuerda floja, pero tendrá que mejorar y, más aún, ganarse la confianza de sus jugadores si quiere triunfar en el conjunto blanco como sea.