Pep Guardiola rechaza a Rodrygo en la operación entre Manchester City y Real Madrid

Rodrygo Goes es uno de los jugadores que más en mente tiene Pep Guardiola para reforzar al Manchester City. El técnico es un auténtico enamorado del brasileño, que ya lo ha elogiado en más de una ocasión en sus intentos para llevárselo a Inglaterra. Sin embargo, habría rechazado su inclusión en una operación que ha intentado el Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza.

El presidente sueña con una estrella del City y, por eso, habría ofrecido a Rodrygo en la operación para abaratar su fichaje. Se trata de Rodri Hernández, uno de los mejores centrocampistas del mundo y el penúltimo Balón de Oro, que aunque se encuentre ahora mismo lesionado, sigue siendo objeto de deseo por parte del Madrid de cara a los próximos mercados de fichajes.

Pep Guardiola no quiere a Rodrygo Goes si significa perder a Rodri Hernández

Sin embargo, Guardiola ya ha dejado claro que Rodri es intransferible y, por eso, ha rechazado la posibilidad de que Rodrygo llegue al conjunto de Manchester en su lugar, a pesar de que sea uno de sus jugadores favoritos y haya intentado su incorporación en más de una ocasión. Si el precio a pagar para la llegada del brasileño es el español, la operación no tirará para adelante.

En el Madrid confían en que Rodri no renueve su contrato con el City y pida salir rumbo al Santiago Bernabéu, algo que provocaría que la operación tuviera más éxito. Los blancos creen que la llegada del centrocampista sería un antes y un después para la medular, por lo que harán todo lo posible para intentar cerrar su fichaje, ya sea el próximo verano o en 2027, cuando será agente libre.

El Madrid ofrecería al brasileño para conseguir el fichaje del centrocampista

Por otra parte, Guardiola intentará la incorporación de Rodrygo, siempre y cuando no cueste la salida de Rodri. Después del partido entre ambos equipos de Champions, el catalán volvió a elogiar al brasileño, por lo que su interés por él de cara al próximo verano seguirá latente. Y ahí, está por ver si el delantero decidirá marcharse del Madrid para ponerse a las órdenes del entrenador del City.