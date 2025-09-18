Pep Guardiola y el City declinan el ofrecimiento de su agente que quiere sacarlo del Real Madrid

El Manchester City y Pep Guardiola siempre están atentos a todos los movimientos que hace el Real Madrid en el mercado por si surge alguna oportunidad a la hora de fichar a uno de los jugadores del conjunto blanco. Sin embargo, y a pesar de que habría surgido una opción para incorporar a una de las estrellas, tanto el conjunto inglés como el entrenador habrían rechazado la posibilidad.

Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas más polémicos del Madrid que podría acabar marchándose de la entidad madrileña más pronto que tarde. De hecho, en los últimos días, el brasileño habría vuelto a pedirle a sus representantes que lo movieran por el mercado después de una nueva suplencia bajo las órdenes de Xabi Alonso, ya que está harto de las decisiones del técnico.

El City y Pep Guardiola han rechazado la posibilidad de fichar a Vinicius

Uno de los equipos que habrían llamado los agentes habría sido el Manchester City, pero tanto el club del Etihad Stadium como Guardiola habrían declinado el ofrecimiento, ya que no ven bien una posible llegada de Vinicius a la Premier League, teniendo en cuenta el overbooking que existe en el equipo británico en la delantera. Además, no estarían dispuestos a invertir tanto dinero.

A pesar de que el brasileño acaba contrato en 2027, su salida se produciría el año que viene, cuando solo le quede un año de vínculo con el Madrid. Si finalmente el conjunto blanco aceptara su salida, seguiría pidiendo una oferta astronómica, aunque acabase contrato al año siguiente, por lo que el City no quiere pagar una gran cantidad de dinero, especialmente a un equipo como el Madrid.

El brasileño no entraría en los planes del conjunto inglés a día de hoy

La cosa cambiaría si Vinicius pudiera llegar gratis, como agente libre, en 2027. Entonces, conjuntos como el propio Manchester City u otros equipos europeos importantes se podrían plantear seriamente la posibilidad de incorporar en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo a coste cero. Sin embargo, está por ver si el Madrid dejaría que el carioca pudiera marcharse gratis del Santiago Bernabéu.