Vinicius está negociando con dos equipos de Europa y hay uno que haría mucho daño al Real Madrid

La situación de Vinicius en el Real Madrid se ha convertido en un auténtico culebrón. Después de una nueva suplencia bajo las órdenes de Xabi Alonso, la continuidad del brasileño se habría complicado aún más, teniendo en cuenta que el jugador está harto de las decisiones del nuevo entrenador, por lo que habría pedido a sus representantes que le buscaran una salida para el año que viene.

Y ahí, entrarían dos equipos que llevan tiempo preguntando por sus servicios y que estarían dispuestos a lanzarse completamente a por él. Se trata del Bayern de Múnich, al que le gustaría reforzar su delantera, así como el PSG, uno de los conjuntos más enemistados con el Madrid. De hecho, este último provocaría mucho dolor en la entidad madrileña en el caso de que Vinicius acabara en Francia.

Vinicius estaría negociando con dos equipos europeos

El deseo del extremo sería abandonar el conjunto blanco a coste cero para poder decidir su futuro libremente, pero acaba contrato en 2027, por lo que su decisión se tendría que aplazar para los próximos dos años con todo lo que conllevaría querer marcharse gratis del Madrid con mucho tiempo por delante. Por eso, la intención sería la de poder salir el verano que viene.

Para eso, el Madrid tendría que aceptar su salida, algo que desde los despachos del Santiago Bernabéu ya no se descarta tras todas las polémicas que surgen con el atacante. Eso sí, los blancos solo aceptarían ofertas astronómicas, a pesar de que solo le quedaría un año de contrato, pero no dejarán escapar a uno de los mejores jugadores del mundo por una cantidad irrisoria con una inflación de mercado.

El brasileño tendría en mente marcharse del Madrid

Por lo tanto, el futuro de Vinicius en el Madrid es una completa incógnita y todo se podría resolver en los próximos meses, poniendo el foco en la cantidad de minutos que le dé Xabi Alonso al brasileño sobre el terreno de juego. El tolosarra le advirtió desde el primer día que se tendría que disputar las oportunidades con todo el mundo, algo que no ha gustado nada al extremo.