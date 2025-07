Rodrygo dinamita el intercambio y no vendrá al Real Madrid

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid es una completa incógnita. El delantero no cuenta para Xabi Alonso y Florentino Pérez quiere venderlo para recaudar mucho dinero con su traspaso, pero a día de hoy, no hay conversaciones avanzadas con ninguno de los clubes interesados en él, especialmente los de la Premier League. Precisamente, se intentó un trueque con uno de ellos.

Teniendo en cuenta que el Liverpool era uno de los equipos que más interés había puesto en el brasileño y el Madrid quería a un jugador del conjunto inglés, los blancos intentaron realizar un intercambio. La entidad madrileña había puesto sus ojos en Ibrahima Konaté, uno de los mejores centrales del fútbol europeo y el objetivo prioritario de Xabi Alonso para reforzar su línea defensiva.

Las altas exigencias de Rodrygo han impedido un intercambio con el Liverpool

Sin embargo, las altas exigencias del extremo en su contrato con el Liverpool habrían dinamitado el intercambio. El atacante está pidiendo una cantidad muy alta en su salario, algo que los ingleses no están dispuestos a pagar y habrían dado por terminadas las negociaciones. Rodrygo cree que es una estrella mundial y que su sueldo, especialmente en Inglaterra, tendría que ser de los más altos.

Precisamente, estas cantidades que estarían pidiendo los representantes del futbolista serían los motivos por los cuales los clubes interesados en él se están tirando para atrás, incluso los de la Premier League, que son en teoría los equipos que más dinero pueden pagar en concepto de salario por los ingresos que hay en la liga inglesa. Sin embargo, está siendo todo lo contrario.

El Madrid está muy interesado en fichar al central Ibrahima Konaté

Por lo tanto, el Madrid tenía mucho interés en poder quitarse de encima a Rodrygo y, además, poder fichar a un jugador como Konaté para que fuese uno de los líderes en la retaguardia, pero finalmente, si el conjunto blanco quiere hacerse con los servicios del francés, tendrá que negociar un traspaso con el Liverpool o esperar a que el futbolista no renueve su contrato y llegue libre al Santiago Bernabéu el año que viene.