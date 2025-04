Rodrygo está harto de los privilegios del niño mimado de Ancelotti

Rodrygo es una de las piezas clave de Carlo Ancelotti en la delantera del Real Madrid. El brasileño es titular indiscutible en las posiciones de ataque por su polivalencia, su acierto de cara a portería y su carácter defensivo. Precisamente, este último aspecto ha hecho que el jugador esté harto de los privilegios del niño mimado del técnico italiano, ya que tiene que trabajar mucho más que él.

El extremo empieza a estar cansado del protegido que tiene Ancelotti en el equipo, que no es otro más que Kylian Mbappé. Rodrygo se ha quejado de que el francés no defiende y debe hacer todo el trabajo de desgaste para tapar los agujeros que no cubre el delantero. Tanto él como otros jugadores del vestuario se han quejado de Vinicius por su falta de intensidad defensiva, pero Mbappé no aporta más en defensa.

Rodrygo está cansado de Mbappé porque no defiende nada

Por eso, cuando en el vestuario se han quejado de su compatriota, Rodrygo lo ha defendido y ha asegurado que el francés tampoco hace nada para ayudar al equipo en tareas defensivas. Esto ya fue un motivo de polémica cuando jugaba en el PSG, ya que Luis Enrique le pidió que fuera el primero en defender para que los otros futbolistas tuvieron un ejemplo a seguir, pero en el Madrid está pasando lo mismo.

El brasileño ve como el francés se queda arriba, sin intención de defender la salida del balón del rival y presionar, algo que enfurece al jugador, que tiene que trabajar el doble para intentar que puedan salir con la pelota controlada cómodamente. Ha hablado con Ancelotti sobre este asunto para pedirle que exija más a Mbappé, pero la situación no ha cambiado en exceso.

El brasileño espera que el cambio en el banquillo la próxima temporada sea un aspecto positivo

Rodrygo espera que con el más que probable cambio en el banquillo del Madrid de cara a la próxima temporada, también haya un cambio en el aspecto defensivo y todos los futbolistas vayan al máximo, sin que haya protegidos ni niños mimados por parte del nuevo entrenador.