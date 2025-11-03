Rúben Amorim rechaza el intercambio con el Real Madrid de la dirección deportiva del Manchester United

En las oficinas del Real Madrid existía cierto optimismo por activar un intercambio estratégico con el Manchester United: ceder a Endrick a cambio de hacerse con Kobbie Mainoo, joven mediocentro inglés de gran proyección. Los merengues consideraban que Mainoo sería pieza clave en la transición generacional de su centro del campo y que Endrick, por su parte, podría recalar en Old Trafford con mayor protagonismo inmediato.

Sin embargo, Rúben Amorim, al frente del United, ha dado un no rotundo al plan. Según informan varios medios, Amorim ha manifestado que Endrick “no es considerado” para su plantilla y que no contempla un trueque que implique la llegada de Mainoo junto con la cesión de un atacante como el brasileño.

Motivos del rechazo y qué puede hacer el Madrid

¿Por qué Amorim pone el freno? Primero, porque Mainoo no ha asentado su rol en el United y, pese al talento, el técnico prefiere que se quede para desarrollarlo internamente antes de desprenderse de él. Segundo, porque una incorporación como Endrick, joven, pero sin demasiados minutos reales en el Madrid aún, no encaja en sus planes si no se garantiza ya un salto en protagonismo.

El Madrid, por su parte, ve frenada una operación interesante. La opción del intercambio quedó descartada, al menos de momento. Ahora deberán valorar otros escenarios: esperar al mercado de verano, tantear su compra directa (difícil por coste) o regresar al plan original de ceder a Endrick para que coja rodaje.

El planteamiento del Real Madrid y el bloqueo de Amorim

La postura del Manchester United lo deja todo en el aire: por ahora, el intercambio no tiene visos de prosperar y el Real Madrid se queda sin una de sus operaciones aspiracionales. Amorin no le encuentra encaje en su equipo, a un jugador que está teniendo un papel residual en su equipo esta temporada y que no cree que le vaya a aportar un plus de calidad.

En definitiva, la operación se ha quedado en stand-by. El Real Madrid tendrá que buscar alternativas para reforzar su medular sin perder la opción de Endrick, mientras el United mantiene el pulso y asegura que Mainoo no se moverá sin su visto bueno. Un trueque bloqueado por el pulso de dos estructuras que no están dispuestas a ceder.