Rüdiger, el Real Madrid le comunica que puede buscar equipo, no es el único

Antonio Rüdiger podría estar viviendo sus últimos meses en el Real Madrid. El alemán acaba contrato a final de curso, y a pesar de que le gustaría continuar unas temporadas más en el conjunto blanco, la entidad madrileña le ha comunicado que no podrá renovar y le ha dado permiso para que empiece a buscarse un nuevo equipo para la próxima campaña, dejándole clara su situación.

El Madrid había tomado la difícil decisión de no renovarle su contrato, aunque ha sido uno de los centrales más importantes del equipo en los últimos años y un auténtico líder en la retaguardia. Aun así, el club cree que su etapa en el conjunto blanco ha finalizado y quiere renovar la defensa a partir del verano que viene, apostando por un relevo generacional en la zaga.

El Madrid le ha comunicado a Rüdiger que no se le renovará el contrato

Rüdiger habría intentado convencer a la dirección deportiva y a Xabi Alonso de un cambio de opinión o, al menos, esperar hasta los últimos meses de la temporada para tomar una decisión definitiva, pero parece que no será el caso. El alemán se habría defendido con sus mejores armas, como la agresividad, la experiencia y la jerarquía para poder continuar, pero no parece que haya surtido efecto.

Por lo tanto, y tras haberse consolidado como una pieza indiscutible en la zaga blanca desde su llegada en 2022 procedente del Chelsea, el central dirá adiós al Santiago Bernabéu después de que haya sido uno de los jugadores más favoritos de la afición por su actitud en el campo, pero futbolísticamente, el Madrid cree que su ciclo ha llegado al final y que es lo mejor para ambas partes.

David Alaba tampoco continuará en el conjunto blanco

Por otro lado, Rüdiger no será el único que no continuará en el Madrid. De la misma manera, David Alaba también acaba su contrato a final de temporada y tampoco se le renovará, por lo que el austríaco también abandonará el conjunto blanco el verano que viene. Desde su grave lesión en la temporada 2023/24, el central no ha podido recuperar la regularidad ni el liderazgo que mostró en sus primeros años en el club.