Rüdiger no lo quiere en el 11 del Real Madrid porque juegan con uno menos

El Real Madrid está viviendo una situación muy complicada en defensa. Las graves lesiones que ha sufrido el equipo blanco con Dani Carvajal y Éder Militao han perjudicado la línea defensiva de los madrileños y Carlo Ancelotti ha tenido que tirar de la cantera para reemplazar a los lesionados. Aun así, Antonio Rüdiger, de los pocos centrales del primer equipo que quedan sanos, no está a gusto con un compañero.

Se trata de Raúl Asencio, defensa del filial que en los últimos partidos ha entrado en el once titular sustituyendo a Militao. Por eso, el canterano ha hecho pareja de centrales con Rüdiger, pero el alemán no quiere jugar más con él porque cree que no tiene el nivel para jugar al más alto nivel en el Madrid. No ha tenido mucho trabajo, pero cuando lo ha tenido, no ha sido de lo mejor.

Rüdiger no quiere a Asencio

Precisamente, en el partido contra el Liverpool, Asencio estuvo a punto de marcarse en propia puerta en el primer balón que tocó. Pudo despejar la pelota finalmente, pero su despiste casi le cuesta un gol a su equipo. Además, agredió a Darwin Núñez en el área tras una disputa con el uruguayo. El árbitro le perdonó la expulsión y el penalti y enseñó una tarjeta amarilla a cada uno.

Rüdiger fue de los pocos defensas que sabe sacar el agua del barco cuando los blancos se están hundiendo en el terreno de juego. Por eso, quiere que su compañero de pareja sea alguien con más experiencia que un jugador de 21 años y que sea más fiable a la hora de parar a los delanteros rivales. El alemán piensa que lo tiene que hacer todo y está harto de cubrirle las espaldas a sus compañeros.

El deseo del central alemán

El internacional con Alemania prefiere a alguien que ya conoce de la selección. Se trata de Jonathan Tah, que también ha sido pareja con Rüdiger en el combinado alemán y se han compenetrado muy bien. Por eso, el central del Madrid le ha pedido a Florentino Pérez que haga un esfuerzo para traer gratis a su compatriota, ya que acaba contrato a final de temporada con el Bayer Leverkusen.