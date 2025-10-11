Rüdiger y Alaba, fuera, la decisión en el Real Madrid está tomada, tres nombres

El Real Madrid pasa un bache importante en cuanto a bajas en defensa. A la baja de Rüdiger hay que unir a Ferland Mendy, que se recupera de una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho desde finales de abril, y también a Dean Huijsen. El central tuvo que abandonar este miércoles la concentración con la Selección española después de que se conociera que tiene una lesión muscular y su baja será de aproximadamente 15 días, por lo que Alonso tendrá que recomponer la zaga para el primer partido tras el ‘parón’ contra el Getafe (19 de octubre, 21 horas).

A falta de que Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal se unan al grupo -el inglés ha acortado plazos y el capitán apunta al Clásico-, Fede Valverde puede volver a ser el lateral derecho del Madrid, por lo que Raúl Asencio formaría la pareja de centrales con Éder Militao. En el carril izquierdo se mantiene incólume Álvaro Carreras, que ha sido uno de los fichajes más discretos y, al mismo tiempo, rentables de los últimos años en Chamartín.

Tres nombres para reforzar la defensa

Pero ese escenario cambiará sí o sí en 2026. Porque en el club tienen la intención de fortalecer tanto la zaga como la sala de máquinas y, empezando por la primera cuestión, emergen las posibilidades de hacerse con los servicios de un central. Esta decisión, sin embargo, podría complicar la continuidad de dos de los veteranos que tiene Xabi para esa demarcación, David Alaba y Antonio Rüdiger, este último lesionado. El Madrid tiene en la agenda a Ibrahima Konaté, Marc Guéhi y Dayot Upamecano.

Pero, además, también está presente la idea de recomprar a Jacobo Ramón por 10 millones de euros y en Concha Espina cuentan con el deseo de Nico Schlotterbeck de dejar el Borussia Dortmund, pudiéndose sumarse a la lista que contemplan como futuribles fichajes los blancos. El canterano, de 20 años, milita en el cómo mientras que el germano cumplirá los 26 el próximo mes de diciembre. Tiene contrato hasta 2027 y su valor de mercado asciende a los 40 millones de euros, según Transfermarkt.

Fin de ciclo para Alaba y Rüdiger

El Real Madrid ha decidido prescindir de David Alaba y Antonio Rüdiger en su proyecto a medio plazo. Ambos defensores, que llegaron al club con altas expectativas, no han logrado consolidarse como piezas clave en el esquema de Xabi Alonso. Alaba, tras una grave lesión de ligamento cruzado anterior que lo dejó fuera de los terrenos de juego por más de un año, no ha recuperado su nivel óptimo. Por su parte, Rüdiger, aunque ha mostrado destellos de calidad, no ha logrado establecer una pareja de centrales sólida y constante.