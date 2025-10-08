Xabi Alonso, y no es el único, lo ha visto llorar, está viviendo un calvario en el Real Madrid

Xabi Alonso lleva un par de días dándose cuenta de que un jugador del Real Madrid está viviendo un auténtico calvario. De hecho, tanto el entrenador como algunos jugadores de la plantilla lo han visto incluso llorar por lo mal que lo está pasando en el conjunto blanco, teniendo en cuenta que aún no puede jugar por las constantes lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos.

El futbolista en cuestión es Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que tiene el tolosarra en el equipo. El francés lleva 164 días lesionado y aún no tiene fecha de regreso, algo que le está comportando muchos dolores de cabeza y negatividad. El defensa se lesionó en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona el pasado 26 de abril y, desde entonces, no ha vuelto a pisar un terreno de juego.

Ferland Mendy está viviendo un auténtico calvario en el Madrid

Mendy solo pudo jugar 11 minutos en la gran final contra el Barça y, tras lesionarse, han pasado más de cinco meses desde que el galo ha estado en la enfermería recuperándose de una lesión en los isquiotibiales. Aunque el francés ya empieza a correr por Valdebebas, tocando el balón de vez en cuando, siempre en solitario, con algunas sesiones de gimnasio, aún está lejos de volver.

Por su historial con las lesiones, nadie se atreve a poner una fecha de regreso a una convocatoria. De hecho, el propio Alonso ya aseguró en rueda de prensa hace un mes que a Mendy aún le quedaban unas semanas para volver, y de momento, sigue en el mismo punto muerto, ya que el jugador aún no se ha podido recuperar plenamente y continua con dolor en la zona.

El francés ya lleva cinco meses lesionado y no se recupera

El Madrid intentó el pasado verano que Mendy se marchara, teniendo en cuenta el overbooking que hay en la posición de lateral izquierdo, pero el francés se negó a salir del conjunto blanco y, de momento, sigue en la plantilla. Si se acaba recuperando en las próximas semanas, la intención es volverle a abrir la puerta de salida en el mercado de invierno, pero está por ver si el galo cambiará de idea respecto a una posible marcha.