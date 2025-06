Sacudida en el Real Madrid, ha pedido a Florentino Pérez que lo venda, no confía en Xabi Alonso

El Real Madrid está disputando el Mundial de Clubes con el objetivo prioritario de levantar este nuevo torneo de la FIFA. Aun así, el conjunto blanco también está inmerso en el mercado de fichajes de verano y la dirección deportiva sigue trabajando en la confección de la plantilla. En ese sentido, uno de los jugadores que se encuentra actualmente en el equipo habría pedido su salida.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas más criticados esta temporada y cuyo futuro no está del todo asegurado. Precisamente, el brasileño le habría pedido ya a Florentino Pérez que lo venda porque no confía en Xabi Alonso, teniendo en cuenta que el tolosarra no le ha podido prometer que será un fijo en sus alineaciones de cara al próximo curso, algo que no ve bien el extremo.

Rodrygo habría pedido salir del Madrid

El delantero quiere seguir siendo una pieza clave en el Madrid, y después de ver cómo el nuevo entrenador no le ha prometido nada, además de dejarle claro en el segundo partido del Mundial de Clubes que no será titular indiscutible, ya que se quedó en el banquillo ante el Pachuca y no vio ni un solo minuto, su paciencia ha llegado a un límite y habría pedido su salida.

El brasileño habría decidido marcharse del Santiago Bernabéu y lo más probable es que recale en Inglaterra, en la Premier League, donde el Arsenal se ha convertido en el equipo más interesado por hacerse con sus servicios. Mikel Arteta quiere a Rodrygo como sea y cree que es un jugador ideal para reforzar el ataque del conjunto londinense a partir de la próxima temporada.

Si llega una oferta decente, se estudiará

Por lo tanto, está por ver si el Madrid dejará marchar a una de sus estrellas. De momento, y aunque Alonso le ha dejado claro que no será un fijo en sus esquemas, no quiere que se vaya, pero si llega una oferta decente a los despachos de Valdebebas, se estudiará con mucho detenimiento, ya que una venta de Rodrygo sería muy beneficiosa económicamente para la entidad madrileña.