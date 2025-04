Se despide del Real Madrid porque se va siga o no siga Ancelotti

Entre esta vorágine de si Ancelotti cumple su última campaña en el banquillo del Bernabéu, ante los tambores de guerra que suenan de una posible llegada de Xabi Alonso, la realidad es que en la capital hay un intenso debate sobre la irregularidad en el juego del equipo y del hecho que no haya sido capaz de plantarle cara al Barça en los dos duelos que han disputado ambos conjuntos esta campaña.

Lo que está claro es que el técnico italiano ha dejado a la deriva a algunos futbolistas que, prácticamente, no han tenido ninguna oportunidad de jugar durante toda la temporada. Ancelotti ha apostado por su once ideal, y poco se ha salido de allí, con pocas rotaciones y que han afectado al equipo en forma de lesiones. La situación de algunos jugadores poco van a cambiar si finalmente llega el técnico vasco. Se vaya o se quede Ancelotti, hay dos futbolistas que no seguirán.

Jesús Vallejo, ya escucha dos ofertas para la próxima temporada

Jesús Vallejo ha pasado desapercibido esta temporada en el Real Madrid. No ha entrado en los planes de Carlo Ancelotti desde el primer día. Su contrato finaliza en junio y ya busca una nueva aventura lejos del Bernabéu. Vallejo no ha dispuesto de ningún minuto en partidos oficiales y ha sido marginado por los pesos pesados de la plantilla en el vestuario.

El central aragonés tiene dos ofertas encima de la mesa. Ambas las está valorando. La primera sería volver a su tierra. Al Real Zaragoza, con el que ya jugó 54 partidos oficiales durante las dos temporadas que estuvo en el primer equipo, cuando el equipo maño militaba en segunda división. La otra opción sería el Rayo Vallecano. Íñigo Pérez confía en el central maño y podría ser nuevo jugador rayista durante el mercado de verano.

Gonzalo García también se despide del Real Madrid

Gonzalo García tampoco continuará en la casa blanca tras finalizar la temporada. El talentoso mediapunta apenas ha tenido oportunidades con el primer equipo. Aunque dejó su sello con un gol decisivo en Copa del Rey ante el Leganés para ceder a semifinales. Desde entonces, su participación ha sido nula.

Todo apunta a que Gonzalo llegará a la Real Sociedad este mismo verano. El conjunto txuri-urdin busca jóvenes talentos que encajen en su estilo de juego. Y Alguacil parece que está por la labor de colocarlo por detrás de Mikel Oyarzabal en el once. Su técnica y movilidad lo convierten en una apuesta atractiva a largo plazo. Las negociaciones están muy avanzadas y su salida sería cuestión de semanas.