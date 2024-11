Se ha convertido en la oveja negra del Real Madrid, Ancelotti pidió la salida, no le gustaba su comportamiento

El Real Madrid está teniendo un inicio de temporada muy complicado, con algunos jugadores que no están dando la talla. Carlo Ancelotti ya ha señalado a algunos y le ha pedido a los dirigentes blancos que empiecen a buscar salida a todos aquellos futbolistas que no cuentan para él. Aun así, los días del técnico italiano como inquilino del banquillo están contandos, por lo que está por ver si se harán caso a sus peticiones.

El vestuario está a punto de estallar y los comportamientos de algunos futbolistas son muy malos. Hay muchos egos entre tanta estrella y Ancelotti ya se ha cobrado a su primera víctima: Rodrygo Goes. El delantero no está teniendo muchos minutos últimamente y ha quedado definitivamente de suplente. En el nuevo esquema del italiano el brasileño no cabe y ya han surgido los primeros rumores.

Rodrygo, en la rampa de salida

Rodrygo es consciente de que está más fuera que dentro del Real Madrid y que no tiene sitio en el once titular. El fichaje de Kylian Mbappé le ha quitado el sitio en las alineaciones de Ancelotti y no puede competir ni con el francés ni con Bellingham ni con Vinicius. Sabe que él siempre será la cuarta y última opción para la delantera blanca y no lo puede aguantar más.

A su vez, Ancelotti ha pedido su salida al ver que no dispondrá de minutos y se tienen que reforzar otras posiciones, como la defensa o el medio del campo. Rodrygo tiene mucho valor de mercado y el dinero de su venta podría ayudar a otras incorporaciones más necesarias. No hay espacio para tantas estrellas con ego y el técnico italiano sabe que si no lo controla se le va a ir de manos el vestuario.

El Manchester City está interesado

Uno de los equipos europeos más potentes, el Manchester City, está interesado en el fichaje de Rodrygo. Tanto Pep Guardiola como los dirigentes ingleses saben que el brasileño podría ser un jugador de garantías para su equipo, y en el Etihad Stadium lo ven como un gran complemento de ataque y una solución ante las dudas sobre el futuro de Erling Haaland.

Ahora, la pelota está en el tejado del Real Madrid y de Florentino Pérez. Si deciden vender al futbolista, el precio no podría bajar de los 70 millones de euros mínimo, ya que Rodrygo es un delantero que puede aportar muchos goles y asistencias.