Se va en 15 días, adiós a Xabi Alonso confirmado por el Real Madrid que no puede hacer nada por retenerlo

Xabi Alonso tendrá que afrontar un problema muy importante en el Real Madrid de cara a los próximos días, teniendo en cuenta que un jugador de rotación se irá dentro de 15 días y el club blanco no podrá hacer nada por retenerlo. Esto también lo sufrirán otros clubes ante la disputa de la Copa África que empezará el próximo domingo 21 de diciembre en Marruecos.

Precisamente, la selección anfitriona le robará un futbolista al Madrid, ya que Brahim Díaz está convocado y el hispanomarroquí se marchará del conjunto blanco. La FIFA ha fijado el 15 de diciembre como la fecha límite para que todos los jugadores convocados estén concentrados con sus selecciones, por lo que está por ver si el delantero llegaría incluso al partido contra el Alavés del 14.

Brahim Díaz se marchará del Madrid en los próximos días para jugar la Copa África

Este será un contratiempo importante para Alonso, ya que a pesar de que Brahim no sea un futbolista imprescindible en sus esquemas, sí que es un jugador de rotación que le viene muy bien al tolosarra cuando necesita desatascar algunos partidos o darle descanso a estrellas en las segundas partes. Su presencia como revulsivo ha sido muy importante en el Madrid y ahora se perderá, al menos, un mes.

Además, la ausencia llega en el peor mes posible, ya que el Madrid tendrá que afrontar los meses de diciembre y enero, con varios encuentros clave en Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, sin él. Esta salida obligada deja al equipo y a Alonso sin un perfil muy valioso, aunque el hispanomarroquí no haya acabado de explotar y su rendimiento esté siendo un poco cuestionable.

Xabi Alonso perderá a uno de sus revulsivos más importantes

Por lo tanto, el técnico tendrá que utilizar a otros jugadores y darle minutos a los menos habituales para paliar esta marcha de Brahim, que se podría alargar hasta finales de enero. Si Marruecos llega a la final del torneo, el jugador estaría fuera del Madrid durante más de un mes y se perdería hasta seis encuentros oficiales entre las tres competiciones mencionadas anteriormente.