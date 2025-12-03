Mbappé no lo quiere en el once titular del Real Madrid porque le molesta y Xabi Alonso no lo pone

Kylian Mbappé es la estrella principal del Real Madrid y, por ende, el jugador más importante del conjunto blanco, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, el francés tiene algunas exigencias para seguir liderando al equipo y una de ellas sería no jugar con otro futbolista de la plantilla, ya que su presencia sobre el campo, especialmente en ataque, le molesta.

Se trata de Gonzalo García, uno de los arietes que tiene Xabi Alonso a su disposición. Aun así, el canterano no está jugando demasiado al lado de Mbappé porque, como el mismo jugador le ha pedido al técnico, le incomoda, por lo que el tolosarra está decidiendo no ponerlo sobre el césped para que su estrella esté lo más cómoda posible para ayudar a ganar al Madrid.

Mbappé no quiere jugar con Gonzalo porque le molesta su presencia

Como ya era de esperar, el delantero no está teniendo muchos minutos en esta temporada del Madrid, alternando entre quedarse en el banquillo y jugar los últimos segundos de los partidos. El hecho de que delante tenga a un futbolista como Mbappé, que es uno de los mejores delanteros del mundo, provoca que el canterano no pueda tener muchas oportunidades.

Además, si el francés le ha pedido al entrenador que no lo ponga mientras él esté en el campo, ya que le molesta, la situación va a peor. Mbappé no quiere compartir el frente del ataque con nadie y prefiere tener toda la posición de '9' para él solo, aunque luego prefiera jugar en la banda y arrancar desde el extremo izquierdo, donde ya está Vinicius la gran mayoría de veces.

El francés se lo ha comunicado a Xabi Alonso y el técnico ha accedido

Por lo tanto, Gonzalo García tendrá muy complicado tener minutos en el Madrid con la presencia de Mbappé en el terreno de juego. La historia será diferente si el francés es sustituido, algo muy extraño, o no puede jugar el encuentro por cualquier tipo de situación. Al menos, el francés ya le ha querido dejar claro a Alonso que no quiere jugar con él porque le molesta en el campo.